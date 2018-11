A szexben is nagy változást hozhatnak az önvezető autók

Az önvezető autók elterjedésével sokkal többen fognak az autójukban szexelni – derült ki egy új turisztikai kutatásból. A tanulmány azt vizsgálta, milyen hatása lesz, ha robotok vezetik majd az autókat.

Például az emberek simán aludhatnak majd autózás közben, aminek komoly következményei lesznek az út menti hotelek számára. Az evés is jóval egyszerűbb lesz, ha nem kell a kormányt fogni, ami az éttermek forgalmát vetheti vissza.

A kutatók szerint ezek után nem is olyan merész jóslat, hogy drasztikusan megnő majd a kocsiban szexelők száma is. Sőt a tanulmány azt vetíti előre, hogy a prostituáltak is autókban, menet közben végzik majd a munkájukat.

Ahol a szabályozás kedvez az önvezető autók fejlesztésének, és legális a prostitúció, ott hamar összefonódhat a két terület. Ilyen például Európa – írják a tanulmányban.

(New York Post)