Alvó kisfiával a karjában fejezte be a New York-i maratont egy férfi – fotó

A szívmelengető kép, amit Elizabeth Griffin aznap készített a New York-i maraton finisében, azóta bejárta az internetet. És Elizabeth nem tagadja, ez is volt a célja, mikor a fotót megosztotta közösségi oldalán. Szerette volna ugyanis megtalálni a férfit, aki azzal, hogy alvó kisfiával futott be a célba, könnyeket csalt a szemébe.

„Nem tudom, hányan vették észre ezt a nem akármilyen pillanatot, mert a kisfiú gyakorlatilag azonnal mély álomba zuhant, ahogy édesapja a karjába vette őt. Mindenesetre én még sosem láttam hasonlót” – idézi a Daily Mail Griffint, aki a közösségi médiának hála, megtalálta az édesapát.

Folks, if you could help me find this father carrying his baby across the finish line of the @nycmarathon I’d be most grateful. Thanks!! @nycgov @NYCMayorsOffice @NYCMayor @CNN @NY1 @MSNBCPhoto @MSNBC @NBCNewYork @ABC7NY pic.twitter.com/vjkVXIEp0c