„Fogadj örökbe egy kutyát és sétáltasd gyakran” – 60 éve ez kellett ahhoz, hogy valaki párt találjon magának

Kim Marx-Kuczynski még életében nem volt olyan hálás azért, hogy a 21. században lehet nő, mint akkor, mikor a közelmúltban kézbe vette a McCall’s női magazin egyik 1958-as lapszámát. A több mint fél évszázados magazinra a fiatal nő és párja egy garázsvásáron bukkant, és ahogy azt a Bored Pandának elmesélték, egy percig sem volt számukra kérdés, hogy magukkal is viszik.

„Egy dollárt fizettünk érte, és mint kiderült, életünk egyik legjobb befektetése volt” – mondta, majd hozzátette, azóta, ha rossz a kedvük, csak előveszik a magazint, és végiglapozzák. Különösen az a folytatásos cikk nyerte el a tetszésüket, amiben a magazin szerkesztői tippeket adnak (129-et, se többet, se kevesebbet) magányos olvasóiknak arra, hogyan szerezzenek maguknak gyorsan és hatékonyan komoly partnert. Ha úgy tetszik, férjjelöltet.

Mondanunk sem kell, a tippek mai szemmel inkább a hajmeresztő és a vicces kategória szűk mezsgyéjén helyezkednek el, mintsem hasznosak lennének, arra mindenesetre még most is tökéletesen jók, hogy megmutassák, mennyi minden változott az elmúlt több mint 50 évben. Nem csak a párkeresésben. És arra is pontosan rámutatnak, mennyire érdemes komolyan venni az ilyen és ehhez hasonló ötletbörzéket.

És akkor íme néhány a 60 éves tippek közül. (Ha kíváncsi vagy mind a 129-re, ide kattintva tudod elolvasni őket angolul.)

Hol és hogyan akadhatsz rá a nagy Ő-re?