Alkalmanként 2 millió forintot is kereshet a 31 éves férfi escort – elárulta, mit kérnek tőle az ügyfelei

Ryan James néhány éve még egy neves pénzügyi tanácsadó cég egyik legmegbízhatóbb alkalmazottja volt: sikeres volt abban, amit csinált és jól keresett, nem csoda, hogy még a legközelebbi barátai is meglepődtek, mikor aztán egyik napról a másikra otthagyta az állását, hogy az akkori barátnője példáját követve, kipróbálhassa magát az escortozás világában.

„A családomnak először nem is mertem elmondani. A barátaimmal érdekes módon sokkal könnyebb dolgom volt: már az első munkám után elújságoltam nekik a hírt. Úgy tűnt, a motivációmat is megértették, hogy a pénzügyi világ után valami izgalmasabbra és érdekesebbre vágytam” – nyilatkozta Ryan az ausztrál The Morning Show című lapnak, majd hozzátette, mikor nagy sokára végre a családját is be tudta avatni, vegyes reakciókat kapott tőlük.

„Nem kezelnek máshogy emiatt, de tény, nem igazán boldogok azzal, amit csinálok. És ha őszinte akarok lenni, nem is hibáztatom őket ezért: az escortozás nem olyasvalami, amit egy szülő szívesen választana a gyereke hivatásául.”

Ryan azt mondja, bár sokan azt gondolják, a munkája csakis és kizárólag a szexuális szolgáltatásokról szól, szerinte nincs igazuk. „Az egyik legnépszerűbb szolgáltatásom például az úgynevezett vacsorarandi, ami pontosan azt jelenti, amit első hallásra gondol az ember: az ügyféllel elmegyünk vacsorázni, kellemesen elbeszélgetünk, majd egy hotelben, vagy az otthonában folytatjuk az estét.”

„Időről időre mindenki meglepődik, mikor elmondom, hogy az ügyfeleim zöme nem is annyira szexre, mint az azt megelőző beszélgetésre és odafigyelésre vágyik” – mondja Ryan, aki beszélt arról is, hogy az ügyfelei zömében olyan nők, akik, ha elmennének szórakozni, minden nehézség nélkül ismerkedhetnének férfiakkal. „Ők azonban másféle élményre vágynak.”

Ryan azt mondja, az ügyfélkörébe tartozó nők változatos korúak (a legfiatalabb ügyfele 20 éves volt), és változatos státuszúak is: „Van, aki közvetlenül válás után keres fel, van, aki azért jön, mert szexmentes házasságban él, és olyan ügyfelem is volt már, aki még szűz volt.”

A 31 éves escort beszélt arról is, hogy a társadalom a mai napig megbélyegzi azokat a nőket, akik igénybe veszik a szolgáltatását. „Nem csoda, hogy az összes ügyfelem első körben diszkréciót vár tőlem. Pedig én egyáltalán nem látom ezt szégyellni való dolognak. Olyan ez, mint amikor egy nő lemegy a bárba és megkér néhány férfit, hogy masszírozzák meg a vállát. Sokan igent mondanak majd, csakhogy ők nem profi masszőrök. Ahhoz, hogy a nő elvárása a masszírozással kapcsolatban teljesüljön, professzionális szolgáltatást kell igénybe vennie. No, az escort éppen erről szól.”