Adventi mellbimbókoszorút dobott piacra egy divatcég

Adventi mellbimbókoszorúkat dobott piacra karácsony előtt a Boohoo – jelenti a Metro. A páronként négy fontba (cca. 1500 forintba) kerülő testékszerre még apró harangokat is varrtak a divatmárka csalafinta tervezői.

A fehérnemű alatt is hordható, ünnepi bimbótakarók a cég honlapján található ismertető szerint zöld-piros gyapjú pom-pomokból és aranyfüstből készültek.

Szerencsére, a cég szakemberei azokra is gondoltak, akik nem nem szeretnének apró koszorúkat viselni a mellükön – ők akár a karácsonyi csomagolást idéző designt is választhatják, ha úgy döntenek, hogy a lelkük mellett a testüket is ünnepi díszbe öltöztetik az idén.