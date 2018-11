Ezeknél a légitársaságoknál a legmagasabb a nő pilóták aránya

A turizmus folyamatos növekedésével egyre több pilótára van szükség, a légitársaságok pedig mindent megtesznek azért, hogy nő pilótákat is alkalmazzanak. A BBC szerint 2017-ben világszinten 350 millióval többen utaztak külföldre, mint 2010-ben.

Jelenleg a kereskedelmi légitársaságok pilótái közül mindössze 5,18% a nők aránya a Air Line Pilots Association nemzetközi szakszervezet adatai szerint. A legtöbb nő pilótát az indiai légitársaságok alkalmazzák, 12,4% az arány.

De lassan a többi ország is elkezdett felzárkózni. A Nő Pilóták Nemzetközi Társasága (International Society of Women Airline Pilots) szerdán közzétett, legfrissebb adatai szerint az arányokhoz mérten kiemelkedően magas arányban alkalmaz nőket a Norwegian (Norvégia, 10,3%), a United Airlines (USA, 7,41%), az Air Canada (Kanada, 6,5%), a British Airways (Egyesült Királyság, 5,86%), a TUI (Németország, 5,3%), és az EasyJet (Egyesült Királyság, 5%) is.

A légitársaságok közül az indiai Zoomnál a legmagasabb az arány: 30 pilótából 9-en nők. Kathy McCullough, az ISWAP szóvivője szerint az indiai légitársaságok az egyre fenyegetőbb munkaerőhiány miatt „agresszív módon” kezdtek nőket toborozni. Ezt a folyamatot segíti az indiai középosztály növekedése is.

Sajnos már-már mondanunk sem kell, hogy a légitársaságok személyzetét tekintve egyelőre nagyon komoly a bérszakadék a férfiak és a nők között: világszinten 9,7 százalékos a különbség, de egyes – főként brit – társaságoknál még nagyobb. A RyanAirnél a legmagasabb a bérkülönbség (71,8 százalékos!), de nem sokkal marad el az EasyJet sem (45,5%).