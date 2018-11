Modellkarrierbe kezdett a magassága miatt folyamatosan csúfolt tinilány

Aeva Andersson mindig is a beszólások kereszttüzében állt. Már 13 éves kora óta ő a legmagasabb a suliban, így hol zsiráfnak, hol szörnyetegnek csúfolták. Az ír lány 2 méteres magasságát ezért sokáig átoknak érezte, mintsem áldásnak.

Főleg, hogy semmi nem akart neki összejönni: mikor 13 évesen jelentkezett egy modellügynökségnél, magassága miatt a plus size kategóriába sorolták, és nem vették fel. Ráadásul a fiúknál sem volt sikere, hiszen toronyként magasodott föléjük. De a türelem és a kitartás meghozta a gyümölcsét, hiába döngölték a földbe Aeva önbizalmát, ő nem adta fel.

Most, 19 évesen a Models of Diversity (a sokszínűség modelljei) ügynökségnél dolgozik, és egyre nagyobb sikereket ér el, mint modell. És a szerelem is rátalált: barátja 2 méter 10 centi, így a lány akár még magassarkút is felvehet, úgy sem lesz magasabb a párjánál, aki úgy szereti és fogadja el, ahogy van.

