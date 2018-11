„Ha van már plus size Barbie, miért ne lehetne plus size Ken is?”

„Órákat töltöttem azzal, hogy ültem a különböző tévéműsorok előtt, és közben olyan alkatú férfiakat kerestem, amilyen én is vagyok. Mondanom se kell, nem igazán jártam sikerrel: mintha a médiában csak a tökéletes testű vagy kigyúrt férfiaknak osztanának lapot” – mondja a 26 éves Stevie Grice-Hart, aki elhatározta, saját Instagram-oldalán mindent megmutat a testéből, hogy ezzel is hozzájáruljon a dolgok megváltoztatásához.

„Kezdetben eszembe se jutott, hogy a saját testemről posztoljak. Rettegtem a visszajelzésektől és a gonosz kommentektől. A kritikától. Az Instagramra főleg inspirálódni jártam, aztán végül épp egy plus size modell őszinte sorai döbbentettek rá, ahhoz, hogy végre-valahára megváltozzon az emberek gondolkodása a »tökéletes testről«, igenis nekem is tennem kell.”

Stevie azt mondja, azóta küzd a súlyával, mióta az eszét tudja. „22 és 24 éves korom között szinte minden diétát és fogyókúrás módszert kipróbáltam, de egyik sem érte el a kívánt hatást. Azzal kényszerítettem magam mindennap az edzőterembe, hogy elhitettem magammal, ha csak egyetlen napot is kihagyok, a kemény munkával leadott kilók azonnal visszajönnek rám.”

A fiatalember a Daily Mailnek bevallotta, azt remélte, ha sikerül úrrá lenni a súlyproblémáján, végre lesz majd önbizalma, és sikeres lehet úgy a magánéletében, mint a karrierjében. „Csakhogy egyáltalán nem így volt. A kettő teljesen független volt egymástól” – mondja Stevie, majd hozzátette, azután hozta létre az Instagram-oldalát, hogy személyesen is összeismerkedett egy plus size felhasználóval.

„A lány 16-os méretet hordott, de – mint elmondta – ez sem akadályozta meg őt abban, hogy jól érezze magát a bőrében. Rendszeresen posztolt például bikinis képeket magáról. A lány önbizalommal teli, bájos mosolya mindegyikben közös volt. Azt hiszem, az ő ismeretsége kellett ahhoz, hogy én is összeszedjem a bátorságomat, és felvállaljam a testemet.”

Stevie azt mondja, a képei alá rendszeresen kap gonoszkodó, bántó megjegyzéseket. „Mindegyiket kitörlöm, de a nagy részük ennek ellenére még most is velem van. Hiába próbáltam ellenállni, megjegyeztem őket” – vallja a fiú, aki a bántó hozzászólásokat azért szokta kitörölni, mert nem szeretné, ha a követői közül bárkinek is elvennék a kedvét attól, hogy megtanulja elfogadni és szeretni a testét. Úgy, ahogy van.