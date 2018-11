Meghalt a férfi, aki 8 évvel ezelőtt felvágásból meztelencsigát evett

Az ausztrál Sam Ballard 19 éves korában heccből megevett egy meztelencsigát, majd egy parazitafertőzés miatt lebénult, és tolószékbe kényszerült. A 28 éves férfi pénteken családja és barátai körében halt meg egy kórházban Sydneyben.

Az ígéretes rögbijátékos még 2010-ben nyelte le a puhatestűt egy házibulin, mert barátai azzal ugratták, hogy úgysem meri megtenni.

Kórházba kellett szállítani, mert hányt és szédült, majd kiderült, hogy egy féreg megtámadta a szervezetét. A parazita többnyire patkányokban élősködik, de néha csigákban is megtalálható.

A fiatalt az agyhártyagyulladás egy fajtájával kezelték, 420 napig kómában feküdt. Amikor felébredt, súlyos agykárosodást állapítottak meg nála, lebénult és állandó felügyeletre szorult.

