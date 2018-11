Környezettudatos ügyintézés – így spórolhatunk együtt több tonna papírt

Korszerűen, környezettudatosan

Az ügyintézések során még mindig nagyon sok papírt használunk, például a bankokban is. Ezt akarta elkerülni az OTP a digitális aláírópadjával, és kezdett olyan digitális fejlesztésekbe, amelyek nemcsak az ügyfelek és az alkalmazottak munkáját teszik könnyebbé és gyorsabbá, hanem rengeteg papírt is lehet velük spórolni. Vagyis fákat lehet megmenteni a kivágástól, ami nagyon fontos manapság, hiszen a legtöbb dolog, ami segíti az emberek életét, gyakran pusztítja a természetet is.

Golyóstoll helyett digitális aláírópad

“Már több mint 1,1 millió ügyfelünk regisztrált az aláírópad használatára, és eddig több mint 3 millió elektronikus dokumentum készült el, nem számítva az 1,1 millió regisztrációt. Ezáltal több mint 10 millió oldalnyi nyomtatást spóroltunk meg, ami mintegy 10 focipályányi erdőt jelent. Az aláírópadon 2017. augusztus végétől már a teljes fiókhálózatban elérhető a személyi kölcsön szerződés, a lakossági készpénztranzakciók, lakossági átutalások és a lakossági számlanyitási folyamat, valamint a betétlekötés is. Az eszköz segítségével 2018 végére gyakorlatilag papírmentesen intézhetik személyi kölcsön igénylésüket a szolgáltatásra regisztrált ügyfeleink”-mondta el dr. Rajmonné Veres Ibolya, az OTP Bank Fogyasztási Hitelek Főosztályának igazgatója. *THM mértéke online kedvezménnyel: 7,2%- 19,9% A személyi kölcsön akció 2018. november 5-től visszavonásig, de legkésőbb 2018. december 16-ig érvényes.

Tavaly az OTP Csoport papírfelhasználása 2719 tonna volt 9 országban, ami 33%-os mérséklődés az előző évhez képest. Az aláírópad hazai bevezetésével jelentős mennyiségű papírt takarítottak meg: 40%-kal csökkentve a fióki papírfelhasználást, és évente több tíz tonna papír megtakarítást várnak még.

Az ügyfelek aláírásának felvételével egyidejűleg digitalizálják is a dokumentumokat A 2017-es év végéig a dokumentumok mintegy fele vált elérhetővé elektronikusan, de az OTP célja az, hogy 2018 végéig ez az arány 80%-ra emelkedjen, és a fiókba járó ügyfelek 90%-ának legyen digitális aláírása.

Az OTP Bankban az ügyfelek 2017-től automatikusan elektronikusan kapják a számlakivonatokat, a papíralapú kivonatot külön igényelni kell. A módosítás eredményeként lényegesen nőtt az e-kivonatot használók száma, 2016-hoz képest több mint 10 millió levéllel kevesebbet küldtek ki az év során. A vállalkozói ügyfélkör harmada rendelkezik már elektronikus kivonattal.