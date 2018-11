Ha egészséges és karcsú akarsz lenni, ezeket dobd ki a konyhádból

Az egészséghez és a karcsú alakhoz az kell, hogy ne tüntessünk el vödör nápolyikat egy ültő helyünkben, úgyhogy a saját érdekünkben érdemes kicsit szelektálni a konyhában. Nemcsak az ételeket kell átnézni, hanem még az sem mindegy, milyen berendezéseket használunk napi szinten. Táplálkozási tanácsadók és dietetikusok mondták el, mit dobáltak ki a konyhából, hogy segítsenek saját maguknak tartani az egészséges életmódot.

1. Sós rágcsálnivalók

Az a baj a sós rágcsálnivalókkal, hogy ha kéznél vannak, akkor elfogynak. Nincs olyan, hogy csak egy szem mogyoró vagy popcorn, valahogy hirtelen eltűnik annyi, amennyi előttünk van belőle. Carrie Percy, klinikai dietetikus számára is nehéz volt kontrollálni a sós nasik iránti vágyát, ezért kitiltotta a konyhából és a kamrából az egészségtelen rágcsákat.

„Szerintem ha elérhető közelségben hevernek ezek a rágcsálnivalók körülöttünk, akkor óhatatlanul is csipegetünk belőlük egész nap. Az én trükköm az, hogy lecseréltem zöldségekre a chipseket. Felvágok répát, uborkát, egyéb zöldségeket, amihez kedvem van, egy kis olívaolajjal meglocsolom, megsózom, és kéznél tartom őket mindig. Így megvan a sósrágcsaérzésem, amikor megkívánom. Nemcsak a súlyomra van ez jó hatással, hanem fontos vitaminokkal is táplálom a testemet közben.”

2. Mikrosütő

Meglepő, de a legtöbb szakértő azt mondja, hogy az a legjobb, ha nincs mikro a konyhánkban. Julie Melillo táplálkozási tanácsadó szerint a mikrosütő azért nem tesz jót nekünk, mert amit benne lehet készíteni, az nem egészséges.

„A mikróval túl könnyű egészségtelenül étkezni: mikrós popcorn, fagyasztott készételek, mikrós sütik… Ha meg akarok melegíteni valamit, akkor inkább a tűzhelyen teszem, legalább van időm, hogy átgondoljam, mit fogok megenni és miért.”

3. Édességek

Akárcsak a sós nasikat, úgy az édességeket is el kell tüntetni otthonról, mert végtelenül könnyű utánuk nyúlni, bekapni egy kekszet vagy csokit, amikor megéhezünk. Nikki Ostrower tápanyagszakértő szerint inkább cseréljük le az édességeket gyümölcsökre, amiket rakjunk jól látható helyre, így ha nassolni szeretnénk, máris az egészséges alternatíva lesz a szemünk előtt.

4. Cukros italok

Tina Cabrera személyi edző azt javasolja, hogy kerüljük el a boltokban is a cukros üdítőket, és ne csak a konyhából, de az életünkből is tiltsuk ki mindet. Ha nincs a hűtőben üdítő, akkor a késztetés is legyőzhető, hogy igyunk belőle. A cukros üdítők az egészséges test ellenségei, nincs rájuk semmi szükségünk.

5. Kenyérpirító

Felszaladt a szemöldököm az ötödik pontnál, mert mégis mi a baj a kenyérpirítóval, de van abban logika, amit Mellilo mond. Szerinte ugyanis azért nem jó a kenyérpirítót használni, mert úgy általában fehér kenyeret pirítanak benne, márpedig a fehér kenyérnek semmi keresnivalója egy egészséges ember étrendjében.