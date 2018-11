60 kilóval lett könnyebb, miután változtatott az étrendjén – fotók

Josiephine Desgrand az ausztrál Queenslandben él, túlsúlya miatt folyamatosan zaklatták az iskolában, amitől minden önbizalma elszállt. „Gyűlöltem magam azért, ahogy kinézek” – mondta Josie, aki alakja miatt nem szeretett nyilvánosan mutatkozni, és akinek emiatt az emberi kapcsolatépítés is nehezen ment.

A holtpont két évvel ezelőtt jött el a lány életében, amikor 127 kilogrammot mutatott a mérleg, ha ráállt. Ekkor döntötte el, hogy változtat: egészséges életmódra vált, ami remek döntésnek bizonyult. Az eltelt évek alatt 64 kilogrammtól sikerült megszabadulnia, így már belefér álmai báli ruhájába is.

Josie a Daily Mailnek elmondta, hogy sikerének titka az alacsony szénhidráttartalmú és cukormentes étrend.

„Nem diétaként fogom fel, inkább életmódbeli változásnak. Előtte folyamatosan kenyeret ettem, mindenből hatalmas adagokat. Volt, hogy kétszer-háromszor is repetáztam. Majd két évig csak alacsony szénhidráttartalmú és cukormentes ételeket ettem, de hat hónapja visszatértek a természetes cukrok az étrendembe. Az első évben 63 kilogrammtól sikerült megszabadulnom.

Az első két hét volt pokol, de azóta már könnyű” – mondja Jose.

Elárulta azt is, hogy az életmódváltása utáni első hónapokban csak minimális testmozgást végzett, de már heti három-négy alkalommal is ellátogat a tornaterembe, ahol a súlycsökkenés után most izmai építésére koncentrál egy személyi edző segítségével.

Josie egy Instagram-oldalt is indított, ahol már 33 ezren követik, rengetegen merítenek erőt a lány csodás átalakulásából.

„Nagy megtiszteltetés számomra, hogy más embereket inspirálhattam, és motiválhattam őket” – mondta a lány, aki épp könyvet ír súlycsökkenési tapasztalatairól.