Elmondta történetét az édesanya, akinek öngyilkosságba hajszolták 12 éves lányát

Dianne Grossman egy brit édesanya, aki másfél évvel ezelőtt feldolgozhatatlan tragédiát élt át: 12 éves kislánya, Mallory öngyilkos lett, mert nem bírta elviselni, hogy az osztálytársai folyamatosan bántalmazták az iskolában. Édesanyja azért állt a nyilvánosság elé most, másfél évvel a történtek után, mert egy friss felmérésből kiderült, hogy Nagy-Britanniában rekordot döntött az iskoláskorú lányok és fiatal nők között az öngyilkosok aránya – írja a The Sun.

Grossman elmondása szerint lányát még 10 éves korában kezdték el bántani az iskolatársai. Mallory mindig is érzékeny, kissé csendes, de nagyon vidám, imádni való gyerek volt. Idővel azonban a személyisége szépen lassan változni kezdett. Édesanyja azt hitte, hogy a kamaszkor első jeleit tapasztalja Mallory-n, azt gondolta, amit lát, az normális. Fogalma sem volt róla, hogy lányának öngyilkos hajlamai lehetnek.

MUM Dianne Grossman, 46, tells of her daughter Mallory's death in 2017 as it's revealed the suicide rate among British schoolgirls and young women has hit an all-time high. She reveals how the toll of bullying led to her once happy girl becoming sad and withdrawn before ultimately taking her own life.