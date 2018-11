Az esküvőjén kérték meg ikertestvére kezét, így reagált a menyasszony

Mivel a legtöbb esküvőre hosszú hónapokon, esetenként éveken keresztül készül a jegyespár, a legtöbben nagyon nem szeretnék, hogy a nagy napon valaki elterelje róluk a figyelmet. Pedig épp ez történt Jacqueline Longmannel: alighogy véget ért a ceremónia, a násznép előtt kérték meg az ikertestvére kezét.

Bár a legtöbben örök haragot fogadnának egy ilyen akció után, a 34 éves brit menyasszony valójában be volt avatva a lánykérésbe, sőt ő maga javasolta, hogy rögtön a szertartás után sort kerítsenek rá, még a fotózás előtt. Elmondása szerint kifejezetten örült az ötletnek, hiszen ikernővérével nagyon közel állnak egymáshoz, és gyakorlatilag mindent együtt csinálnak.

Jacqueline egyedül amiatt aggódott, hogy mi lesz, ha a testvére esetleg nemet mond:

– idézi őt a Yahoo.

A lánykérés után egyébként a testvérben, Gemmában is felmerült, hogy esetleg rosszul vette ki magát a lánykérés, ezért oda is ment a nővéréhez bocsánatot kérni. Ekkor derült ki számára, hogy az egész családja tudott már a dologról, ami meglepte, mivel a nővérével mindent elmondanak egymásnak.

