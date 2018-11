„Évekig hiperaktívnak hitték a fiamat, pedig csak nem tudott pihentetően aludni”

A szóban forgó posztban Melody Yazdani őszintén leírja, hogy kisfia, Kian magatartásproblémái azután jelentkeztek először, hogy a kisfiú elkezdte az első osztályt az általános iskolában. „Tucatnyi szülői értekezlet és egy új motivációs rendszer bevezetése után úgy tűnt, Kian viselkedése végre javul.” Az iskolában legalábbis. Merthogy otthon, Melody szerint, Kian kész katasztrófa volt.

Ha valamin felmérgelte magát, akkor NAGYON dühös volt, és ebben az időszakban a legkisebb dolgon is képes volt felhúzni magát. Hogy csak egy példát mondjak, volt olyan, hogy egy zuhanyzóban lévő hajszáltól akadt ki teljesen. És, mintha ez nem lett volna önmagában is elég baj, megváltozott az étvágya is. A korábban jól evő kisfiam egyik pillanatról a másikra finnyás és válogatós lett, olyan, aki csak alig-alig eszik.

Melody a folytatásban leírta, a magatartásproblémák másodikban csak még rosszabbak lettek: „Kian egymás után kapta a figyelmeztetéseket: hol azért, mert lökdösődött, hol azért, mert képtelen féken tartani az indulatait. Tehetetlennek éreztem magam, és megsemmisülve” – írja, majd hozzáteszi, akkor már minden egyes reggelük kibírhatatlan hisztivel indult reggel 5-kor. „Amikor Kian nem üvöltözött, akkor ütött-vágott, amit csak ért.”

Kian szülei ekkor döntötték el, hogy kiderítik, mi áll a fiuk viselkedésbeli változásának a hátterében. Gyerekpszichológushoz vitték, aki ADHD, vagyis figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar gyanújával kezdte kezelni. „Nagyjából ezzel egy időben a fogorvosunk kiderítette, hogy Kian éjszakánként csikorgatja a fogait. Az életünket mégsem ez, hanem a Washington Post cikke változtatta meg, amiben arról írtak, hogy a gyerekeknél kapcsolat lehet a hiperaktivitás és a nem elegendő mennyiségű és minőségű alvás között.”

Melody a cikk hatására alváslaborba és fül-orr-gégészhez vitte a kisfiát, és olyasmiket tudott meg, amire álmában se gondolt volna. „Az orvosok először persze nagyon szkeptikusak voltak, de szerencsére beleegyeztek a tesztekbe, hogy válaszokat kaphassunk” – írja az anyuka, majd hozzáteszi, míg a fül-orr-gégésznél kiderült, hogy Kian sinusai teljesen el vannak tömődve, az alváslaborban súlyos alvási apnoét állapítottak meg nála. „Amikor láttam, hogy alvás közben gyakorlatilag egyetlen percet sem tölt REM-fázisban, akkor jöttem rá, mekkora a baj.”

A posztból kiderült, mióta kivették Kian manduláit, és rendesen kap az orrán is levegőt, a viselkedése teljesen megváltozott. „A reggeli és a délutáni hisztik gyakorlatilag megszűntek, az iskolából sem panaszkodnak rá, mióta rendesen alszik. És ez még nem minden: a műtét után visszatért az étvágya is. El se tudom képzelni, ha már most ilyen sok változás van, mennyi lehet még” – írta az anyuka, aki azért osztotta meg a velük történteket, hogy felhívja a figyelmet az alváshiány veszélyeire, valamint arra, hogy segítsen a többi hasonló helyzetben lévő szülőnek.