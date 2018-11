Unokatestvére kezét használta eljegyzési fotójához a menyasszony

Noha a szerelmesek által megosztott “tökéletes” eljegyzési képen ez nem látszik, a menyasszony bizony kézdublőrt használt a fotóhoz: az unokatestvérét. Minderre azért volt szükség, mert a menyasszony úgy érezte, manikűrje nem elég jó ahhoz, hogy azt ország-világnak megmutassa, ellentétben unokatestvérével.

Az eljegyzési fotó különleges történetére egyébként úgy derült fény, hogy az unokatestvér, Jenna megosztotta Twitter-oldalán az eredeti fotót és azt is, hogyan készült el. A második képen jól látszik, hogy a pár eljegyzési képéhez Jenna kezét fotózzák, aki négykézláb térdel, hogy ne látszódjon a fotón.

My cousin’s boyfriend proposed to her but she didn’t have her nails done lmao pic.twitter.com/FUwwplzkYg