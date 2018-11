Véletlenül lefotózott egy lánykérést, egy világot mozgósított, hogy megtalálja a szerelmeseket

Amikor Matthew rájött, hogy nemcsak a lélegzetelállító tájat sikerült megörökítenie, hanem véletlenül egy térdre ereszkedős lánykérést is, úgy döntött, kerüljön bármibe is, előkeríti a képen szereplő szerelmespárt. Nem is gondolkozott sokat: a képet és a segítségkérést még aznap megosztotta a Facebookon, méghozzá ezzel a kísérőszöveggel:

Oké, internet! Azt hiszem, most mindennél nagyobb szükségem van a segítségedre, hogy megtaláljam ezt a párt. A lánykérésről készült fotót október 6-án készítettem a Yosemite Nemzeti Parkban, a Taft pontnál és szeretném, ha meg tudnám mutatni nekik.

Matthew remélte, hogy az internet népét nem hagyja majd hidegen a segítségkérése, de arra elmondása szerint egyáltalán nem számított, hogy a fotó vírusszerűen terjedni kezd. Pedig ez történt: már a közzétételt követő első órában több mint 20 ezren osztották meg, és 1000-nél is többen lájkolták. Pár nappal később pedig megjelent egy bizonyos Charlie Bear hírfolyamában is.

„Először azt hittem rosszul látok, mikor megláttam magunkat az egyik helyi hírcsatorna posztjában” – nyilatkozta a Buzzfeed News hírportálnak Charlie, majd hozzátette, néhány perccel később már fogalmazta a levelet a kép készítőjének, Matthewnak. „Az igazat megvallva, nem ez volt az első alkalom, hogy megkértem Melissa kezét. Néhány hónappal korábban, egész pontosan februárban egyszer már megtettem – Melissa nagymamája kedvéért.”

Charlie a lapnak elárulta, az idős nagymama szeretett volna tanúja lenni unokája boldogságának, ezért kérte a fiatalokat, hogy ha lehet, minél hamarabb kössék össze az életüket. „Noha az a lánykérés is szép és intim volt, szerettem volna egy másodikat, egy még különlegesebbet. Míg az első alkalom főleg a családról szólt, ez a lánykérés, a Yosemite Nemzeti Parkban már csak rólunk” – mondta a 34 éves Charlie.

Az ifjú vőlegény elárulta, jegyesével 2019 áprilisában terveznek összeházasodni.