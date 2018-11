Az ellenállással végzett edzések előnye: a tónusos női test

Tartsd meg az izmokat, hogy távol tartsd a zsírt!

A The American Journal of Clinical Nutrition tanulmánya szerint minden egyes elvesztett izomkilogramm visszakerül rád zsír formájában. Tehát azt az átlag 2,2 kg-ot, amennyi izomtól megválsz az időskori leépítő folyamatok következtében 50 éves korodig, felveszed feleslegben, és a nadrágméreted is megnő, még akkor is, ha a mérleg ugyanannyit mutat. 500 gramm zsír ugyanis 18%-kal több helyet foglal el a testben, mint ugyanannyi izom – mondja a szakértő. Összegezve: tartsd meg az izmokat, hogy távol tartsd a zsírt!

Tónusos női test

„Mi nők is hatékonyan formálhatjuk izmaikat ellenállással végzett edzésekkel. Valójában arányos és szép testalkatot csak így érhetünk el. Sokan szeretik a kardió edzéseket is (futópad, taposógép, ellipszis gép), melynek eredményeképpen karcsúak lesznek ugyan, de erőnlétben és feszességben nem kapják meg a várt eredményt. Biztos éreztük már úgy, hogy bár sportolunk, mégsem elég definiált a külsőnk. A súlyzós edzéssel éppen ezen lehet változtatni! Testünk fitt és sportos benyomást kelt. Az ellenállással végzett munka emellett levezeti a napközben felgyülemlett feszültséget is, és segíti a zsírégetést! Ugyanis ha nő az izmok tömege, akkor több kalóriát éget el a szervezet, így javul a test izom-zsír aránya” – mondja Szalka Andi.