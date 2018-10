“Ezek azt sem tudják, milyen idő lesz holnapután!” – 15 pontban “bebizonyítjuk”, hogy nincs is globális felmelegedés

Ma van az évnek az a napja, amikor még rövidnadrágban lehet járni, de már meg lehet venni az idei karácsonyfadíszeket

– írta ki Facebookra az egyik ismerősöm, és ezt nekem szakmai kötelességem idézni, mert nem tudnám jobban összefoglalni, miről szólnak október utolsó napjai. A kellemes, de a dátum ismeretében ijesztő 25 fok ráadásul nem csak valami egynapos anomália, egész héten ez lesz: ha nem is 25, de legalább 20 fok. A fák egyszerre rügyeznek, teremnek és hullajtják leveleiket és az emberek sem tudják eldönteni, minek higgyenek: a naptárnak vagy a bőrüknek. Éppen ezért az utcák tele vannak pólós, de a télikabátjukat és a pulcsijukat a vállukon átvetve vagy a derekukra kötve közlekedő járókelőkkel.

Szóval elég nehéz lenne most letagadni, hogy nyakig benne vagyunk a globális felmelegedésben.

Azért persze vannak, akiknek sikerül – és tudjátok mit? Mi is megpróbáljuk! Mármint elhinni, hogy nincs, vagy ha mégis van, nem is olyan vészes, meg különben sem mi tehetünk róla. Következzenek tehát a legnépszerűbb lakossági ellenérvek – párba állítva a témában idén készült fotóinkkal. Utóbbiakon nincs semmi különös, átlagos városképek, a készítés időpontjával azonban elég sokat elárulnak arról, mi folyik itt. A tanulságot meg, ahogy mondani szokták, mindenki vonja le magának.

Ami tehát a globális felmelegedést illeti…

Ha melegszik is a Föld, majd elmúlik! Volt már ilyen a történelem során, és lesz is. Jégkorszak rémlik? Na, ez ugyanaz, csak fordítva.

Még a tudósok sem értenek egyet, hogy akkor ez most valódi-e vagy sem! Tegnap is szembejött egy cikk a tudasfaja.mindenegybenblog.info hírportálon, amiben valami texasi professzor kifejti, hogy liberális-cionista összeesküvés az egész.

Különben is, az időjárást csak pár évtizede mérjük rendesen, tehát még nincs is elég adatunk! A Földet meg ugye négyezer éve teremtették, szóval alig tudunk valamit.

Egyébként szerintem várjunk még egy-két évet, mielőtt végképp ítéletet mondunk. Ha a következő pár tavasz és ősz is eltűnik, na, majd akkor hiszem el, hogy valami nem oké.

Meg gondoljatok már bele, ezek a szerencsétlen tudósok azt sem tudják megmondani, milyen idő lesz holnapután! Nehogy már ezek után azzal jöjjenek, hogy itt ötven meg száz év múlva sivatag lesz meg mit tudom én, mi!

Amúgy pár évtizede még új jégkorszakkal riogattak, a kilencvenes évek meg arról szólt, hogy az ózonlyukaktól szétég a Föld. Ezekből sem lett semmi!

A természet okos és erős, a növények és az állatok majd alkalmazkodnak, meglátjátok! Nem tudom, ti hogy vagytok vele, én bízom a Földanyában!

Oké, ha van is felmelegedés, és azt tényleg az emberiség okozza, akkor is: eddig kifejezetten jó nekünk, nem? Kevés jég, langyos ősz, az eső is alig-alig esett, szóval nekem ezzel az egésszel semmi bajom!

Egyébként is, milyen érdekes, hogy amikor a globális felmelegedésről beszélnek, valahogy sosem sivatagokat meg kiszáradt folyókat mutatnak a tévében, hanem viharokat, tájfunokat és hurrikánokat! Szerintem ez minden, csak nem melegedés.

Arra meg mintha már valahogy senki sem emlékezne, hogy 1934 volt a legmelegebb év a történelemben! Mi? Ja, hogy csak Amerikában? Jó, mindegy, akkor is!

A riogatásról amúgy sok mindent elmond, hogy ilyen egy-két fokokkal jönnek, mármint, hogy ennyivel nő évente az átlaghőmérséklet. Hát ez nekem aztán nem probléma, egy-két fokot észre sem veszek, nem tudom, minek pánikol emiatt a sok elkényelmesedett városi nyikhaj.

Olvastam az interneten, hogy a tudósok 97 százaléka egyetért abban, hogy van globális felmelegedés, és az ember okozza. Áhá! Mi van a maradék három százalékkal? – kérdem én! Csak nem ők azok, akik tudják az igazságot, de az internacionálés globálösszeesüvés megpróbálja őket elhallgattatni? Maradjunk abban, hogy vannak tippjeim!

Én mondjuk utánanéznék azért annak, hogy kik pénzelik ezeket a felmelegedéspárti tudósokat. Mibe, hogy érdekes dolgok derülnének ki. Minden mindennel összefügg, csak tudni kéne a dolgok mögé látni!

Meg aztán, ha ez tényleg van, és mindenkinek ugyanolyan rossz lesz, akkor a cégvezetőket meg a politikusokat is érinti, mégsem tesznek nagyon semmit! Ők meg csak tudják, mit csinálnak.