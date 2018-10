Öregedésgátló, antioxidáns, vitaminbomba: a gránátalma

KAPCSOLÓDÓ Ezért egyél gránátalmát

A gránátalma javítja a vérkeringést, csökkenti a koleszterinszintet, megerősíti az immunrendszert és az elmeszesedett artériák falát, mindemellett pedig erőteljes antioxidáns hatással is rendelkezik. Található benne B1- és B3-vitamin, C-vitamin, kalcium, foszfor és ellagsav is. Flavonoidtartalma – melynek a színét is köszönheti – ugyancsak magas. Ez a vegyület a vitaminokhoz hasonlóan gátolja a sejtek oxidációját. A gyümölcsben található ösztron anyagnak köszönhetően pedig a bőr és a haj is egészséges lesz. Mi kell még?

Ha úgy érezzük, berozsdásodtak kicsit az ízületeink, jó ötlet lehet a gránátalmáért nyúlni. A gránátalma ugyanis gyulladáscsökkentő hatású, így fogyasztása enyhíthet a kellemetlen ízületi fájdalmakon is.