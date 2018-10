Mit jelent számodra az igazi?

Az igazit keresed, vagy azt, aki számodra igaz? Mi a különbség a kettő között? Ha azt mondom, igazi, élhet a fejedben egy kép róla, aminek lehet, hogy semmi köze a valósághoz. Sokszor elképzeljük, hogy milyen lenne számunkra az igazi, amit számos pozitív gondolkozást elősegítő módszer támogat. Képzeld el, írd le, vizualizáld azt a férfit, azt a kapcsolatot, azt a munkahelyet, amit szeretnél.

Ha működik a módszer, akkor használd. Ha viszont nem, akkor próbáld másképp. Például úgy, hogy megvizsgálod, hány kikövetkeztetés, hány elvárás, hány feltétel, hány kivetítés, hány múltbeli tapasztalatból leszűrt „nem, soha” vagy „igen, mindig így” ígéret és nézőpont kapcsolódik hozzá, ami megakadályoz abban, hogy azt válaszd, azt megismerd és az az életedbe jöjjön, ami valójában működik számodra.

Saját magad működésének megismerése egy izgalmas folyamat lehet, amihez igen, hozzájárulnak a múltbeli tapasztalásaink, de jó esetben azok csak éberséget adnak a jelenre és a jövőre nézve, de nem kötnek gúzsba minket. Vajon hányszor fogadtad meg, hogy nem fogsz olyan Férfivel szóba állni, aki ilyen vagy olyan? Hogy nem fogsz olyan munkát választani, ami ilyen vagy olyan?

Hány feltételed van a saját életeddel kapcsolatban, amit annyira befixáltál, hogy megakadályozza, hogy meglásd a jelen lehetőségeit? Ha felteszed azonban azt a kérdést, hogy mi működik számomra most, az kinyitja a teret és éberséget ad neked a múlttól függetlenül a jelenre.

A saját működésed megismerése egy semleges minőség, amiben ítéletek nélkül tudod szemlélni az életedet. Ha ismered magad, akkor tudod, hogy melyek azok a dolgok, amelyek számodra fontosak, amiről ha le kellene mondanod, akkor az már Önmagad feladásával járna. És nem biztos, hogy ezek nagyságrendje a „lecsukja-e a wc tetőt vagy nem” kérdéskörhöz kapcsolódik, de például a „mi fér bele számomra egy kapcsolatba” már lehet ilyen. Vagy hogy hol vannak az én határaim, tudom-e őket kommunikálni és azért kiállni.

Ami könnyű számodra, az igaz. Ha az igazi keresése helyett ezt az egyszerű eszközt használod, teljesen megváltozhat az életed. Lehet, hogy valami működött neked 1, 5 vagy 10 évvel ezelőtt, de ha mostanra megváltoztál, akkor már más működhet. Csak figyeld annak az energiáját, amiben vagy, és ha könnyedséget érzel vele kapcsolatba, akkor az számodra most igaz. És ennek lehet, hogy semmi köze nem lesz az igazihoz, ami a fejedben él.

Ha például ülsz az első randin, lehet, hogy a veled szemben ülő Férfi nem álmaid hercege, de mégis jól esik a társaságában lenned, a tested is érezheti, hogy tápláló számodra. Ilyenkor a kapcsolódás könnyed, a beszélgetés harmonikus, nincsenek feszült csendek. Ha ezt a belső érzést figyeled magadban, tudni fogod bármilyen választás előtt, hogy az számodra most igaz-e vagy sem. A lényeg az, hogy ezt ne fixáld be és a pillanatnyi tapasztalatodból ne vonj le általános következtetéseket.

Az, hogy mi működik számunkra, folyamatosan változik az életünkben. Éppen ezért érdemes erre akár sűrűn ránézni. Az igazihoz való ragaszkodás megállítja, az igaz felismerése viszont kinyithatja az életedet.