Ezért vagyunk rosszul, miután letettük a cigit

„Azelőtt soha, semmiféle bőrbetegségem nem volt, de amikor letettem a cigit, elborítottak a pattanások.”

„Míg dohányoztam, makkegészségesnek éreztem magam, aztán mikor abbahagytam, elképesztően köhögni kezdtem és ez az állapot már hónapok óta tart.”

„Eldobtam a cigit, és a következő pár hónapban fölszedtem 10 kilót.”

Kedves ismerőseim mondatai ezek, akik nemrégiben nagy kínkeservek és sok-sok fizikai szenvedés árán abbahagyták a dohányzást. Csakhogy az áhított közérzetjavulás elmaradt, sőt, voltaképpen mindannyian sokkal rosszabbul vannak, mint amikor még szívták a cigit. Fejes Kinga dohányzásról leszoktató orvos azt mondja, hogy ami történik, természetes folyamat, ám szerencsére csak ideiglenes – ahhoz, hogy átlássuk, miért van ez így, először meg kell értenünk, pontosan mi megy végbe a szervezetünkben, amikor dohányzunk.

„A cigarettáról tudni kell, hogy annak két fő alkotóeleme rombol. Az egyik a kátrány, amely valójában rengeteg káros anyag, többek között az arzén, a cián és az ammónia gyűjtőneve – mondja dr. Fejes Kinga. – Ezek a mérgek folyamatosan gyengítik az immunrendszert, mígnem végül daganatos betegségeket okoznak. A másik káros alkotóelem a cigiben a nikotin, amely igen becsapós, függőséget okozó szer. Azért mondom, hogy becsapós, mert átmenetileg jobb közérzetet biztosít a testünknek: érszűkítő hatású, megemeli a vérnyomást, a pulzust, pihentet, oldja a stresszt, élénkít, egyszóval egy halom kedvező élettani hatása van. Rossz tulajdonsága azonban, hogy gyöngíti a receptorainkat, és ahogy telik az idő, egyre több kell belőle ahhoz, hogy képes legyen a jótékony hatásait kifejteni. Ez a folyamat az, ami gyakorlatilag évek alatt a láncdohányzáshoz vezet.”

Amíg valaki dohányzik, addig egyrészt a nikotin kedvező élettani hatásai kompenzálják a kátrány okozta negatív hatásokat, másrészt az utóbbi egyszerűen lelassítja, gátolja a szervezetünk természetes immunreakcióit, úgymint például méregtelenítés, ezért csak halmozódik bennünk a sok káros anyag, a mérgek által agyonnyomott immunrendszerünk miatt tünetmentesen, de hosszútávon borítékolhatóan pusztítóan. Amikor pedig fogjuk magunkat, és vasakarattal letesszük a cigit, a következő történik:

„Miután valaki abbahagyja a dohányzást, a szervezete elkezd magához térni – mondja a doktornő. – A nikotin és a kátrány együttes hatása ugyanis egészen addig blokkolta a természetes immunreakcióit és méregtelenítési folyamatait. A gyakori, akár hónapokon át szűnni nem akaró köhögés például azért van, mert míg a dohányosok nyálkahártyáján lévő csillószőrök gyakorlatilag haldokolnak és képtelenek ellátni a feladatukat, hogy a segítségükkel kitüsszögjük magunkból a káros anyagokat, addig a dohányzás abbahagyása után erősödni, éledezni kezdenek, ami azzal jár, hogy végre elkezdődik a tisztulási folyamat, ami egyáltalán nem kellemes. A hízás pedig egyértelműen annak a következménye, hogy a nikotin endorfintermelő hatását jó ideig plusz evéssel, nassolással igyekszünk pótolni, és nyilván nem a sárgarépát, hanem a somlói galuskát választjuk, mert az utóbbi stimulálja a nikotinhoz hasonlóan az agyunkat, a hormonrendszerünket. Ami pedig a kellemetlen bőrtüneteket illeti: a szervezetünk minden erejével igyekszik regenerálódni, tisztulni, a dohányzás okozta terhelés abbamaradásával új erőre kap, és szeretne fellélegezni, ezért mindent elkövet, hogy a méreganyagoktól minél hamarabb megszabaduljon. Ez a magyarázat az enyhétől akár a nagyon súlyosig előforduló aknetünetekre a leszokást követő időszakban.”

Ha épp ebben a megtisztulási fázisban járunk, a doktornő szerint egyetlen teendőnk van: kitartani és nem feladni, merthogy az idő nekünk dolgozik, a szervezetünkből egyszer csak kiürülnek a terhelő mérgek és végre élvezhetjük a dohányzásról való leszokás áldásos hatásait is. „Ez a kiürülési szakasz nagyon nehéz, hiszen átmenetileg azt látjuk, hogy nem elég az elvonási tünetekkel való küzdelem, még itt vannak ezek a járulékos kellemetlenségek is, tehát ideiglenesen minden rosszabbá válik – mondja Fejes doktornő. – Sajnos ez egy hosszadalmas, fizikailag és érzelmileg is nehéz folyamat. A legfontosabb, hogy amíg tart, ne veszítsük el a hitünket, és a kellemetlen fizikai tüneteink ellenére is próbáljunk minél több örömet találni az életünkben, alakítsunk ki új szokásokat, kezdjünk bele új tevékenységekbe, és a korábbi egészségtelen életmódunkat cseréljük egészségesre. Egy biztos: a helyzet hétről hétre jobb lesz, és a türelmünk, a kitartásunk meghozza majd a várt eredményt. Az elvonási tünetek elmúlása és a szervezetünk megtisztulása után olyan pozitív életminőségbeli változás következik majd be, amiről még csak nem is álmodtunk. Kitartásunk gyümölcse, hogy visszakapjuk az egészségünket.”

