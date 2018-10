Gondoltad volna? A csipkebogyó a legjobb zsírégető növény

A csipkebogyó az egyik legfontosabb C-vitamin-forrás, hiszen négy evőkanál szárított csipkebogyó körülbelül 300 milligrammnyi C-vitamint tartalmaz. Az immunerősítésen túl a C-vitamin a zsírégetésben is segíthet, mivel gyakorlatilag az összes zsírbontó folyamatban részt vesz. A csipkebogyókban található pektin emellett megakadályozza a koleszterin és a zsírok egy részének felszívódását. Ezenfelül a csipkebogyó gazdag még B2-vitaminban, fenolvegyületekben, valamint A-, K- és P-vitamint is tartalmaz.

A mellékvesék és a máj működését is serkenti, sőt vesekő, vesehomok eltávolítására is használják, de felfázást is gyógyít. Sebeket, fertőzéseket is kezelhetsz csipkebogyóval. A gyenge csontozatúaknak, csontritkulásban szenvedőknek is nagyon ajánlott, mivel erősíti csontokat. A csipkebogyóból nyert olajat a kozmetikai ipar hasznosítja.