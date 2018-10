Viszlát pánikroham! – 7 tuti módszer a szorongás leküzdésére

1. Tudatos légzés



Köztudott, hogy a stressz oldására bevethető az egyik legegyszerűbb és legősibb megoldás; a mély és tudatos légzés. A légzés problémafókuszú irányításával, a különböző légzéstechnikák alkalmazásával a hirtelen ránk törő rohamokat is enyhíthetjük, vagy a gyakorlottabbak így akár meg is állíthatják a testükben lassan szétáradó pánikot. A kapkodó légzés lecsillapításának és ezzel az agy nyugalmi állapotba való visszahelyezésének trükkje pofonegyszerű: a kilégzés kétszer olyan hosszú legyen, mint a belégzés.

2. A MERJ módszer



Barry McDonagh könyve a tengerentúlon mát bestseller lett, ami nem is meglepő, hisz egy egyszerű és hatékony módszer leírása, mellyel maga az író is meg tudott szabadulni a rá törő pánikrohamoktól. A Publio kiadó gondozásában megjelent kötet segítségével már rengetegen örökre búcsút mondtak a heves szívdobogás, légszomj, izzadás, remegés, görcsök, szédülés, borzongás és hőhullámok kellemetlenségeinek.



3. Meditáció



A meditáció nemcsak rohanó életmód esetén vethető be, hanem a cikázó gondolatok lenyugtatása és a stressz leküzdése mellett a harmonikusabb mindennapok kialakításában is segítségünkre lehet. Ha pedig testileg és lelkileg is odafigyelünk magunkra, akkor kisebb az esély egy-egy pánikroham felbukkanására. Ha nem tudjuk, hogy miként kezdjünk neki a meditációnak, keressünk direkt a témával foglalkozó videókat, applikációkat, hisz kezdőként a vezetett meditáció lehet a leghasznosabb és leghatékonyabb módja annak, hogy elsajátítsuk ezt a technikát.



4. Stresszcsökkentő életmódváltás



Az egészségünkre és közérzetünkre negatívan ható, zavaró tényezők kiiktatása is sokat segíthet a szorongás leküzdésében. A kellő pihenésnek hála, az idegrendszer is sokkal kiegyensúlyozottabb lesz, míg a koffein, az alkohol és a nikotin elhagyása segíthet a szervezetnek ellazulni, megszabadulni a folytonos izgalmi állapottól. Kávé helyett például váltsunk nyugtató, harmonizáló gyógyteákra. Emellett ügyeljük a vitaminokban és nyomelemekben gazdag, változatos táplálkozásra is.



5. Nyugodt környezet



Érdemes lehet a környezetünkből is kiiktatni a zavaró tényezőket. Sokan a kellemes színek erejére esküsznek, míg mások az illatok hatalmában hisznek. Az aroma- és fényterápia mellett érdemes minél több természetes anyaggal, élő növényekkel körbevennünk magunkat, de ha el kell hagynunk a biztonságos menedéket, akkor sem kell kétségbe esnünk. A tömegközlekedésen ránk törő szorongást is enyhíthetjük, ha például megnyugtató, pozitív érzéseket és emlékeket felidéző zenét hallgatunk.



6. Akupresszúra és reflexológia



Sokan hisznek az akupunktúra erejében, de ha félünk a tűszúrástól, akkor is van megoldás. Az akupresszúrás nyomópontok masszírozása vagy a reflexológia elsajátítása is segíthet, hogy a megfelelő pontok stimulálásával csökkentsük a szervezetet ért stresszhelyzetek hatását.



7. Mozgás, mint stresszoldó



A heti rendszerességgel végzett, intenzív testmozgás – akár egy kiadós séta vagy egy rövid kocogás is – igen előnyös lehet. A mozgás során felszabaduló endorfin optimistább és felszabadultabb hangulatba hozhat minket. A szorongással küzdők esetében nem elhanyagolható tényező az sem, hogy a mozgás csökkenti a kardiovaszkuláris rizikófaktort is, mely a pánikbetegek esetében magasabb az átlagnál.