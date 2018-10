Fotók, amik bizonyítják, hogy az őszi esküvő is lehet csodaszép

Rekkenő hőség helyett csodás színekben és fényekben lehet részük azoknak, akik őszi esküvőt terveznek. Az időjárás talán könnyebben keresztbe tehet a szervezésnek, mint nyáron, de ha szerencsésen alakulnak a körülmények, akkor valóságos káprázat az őszi esküvő.

TIPP: Az őszi esküvőkön is az egyik legkényelmesebb elegáns viselet az overall, ami megállja a helyét egy templomi szertartáson, a vacsorán és az esti buliban is, ráadásul feszengeni sem kell benne.

Nemcsak az ősz színei szolgáltatnak csodaszép hátteret az esküvői fotóknak, hanem az őszi termések is, azaz az ősz nagy kedvence a tök:

Milyen helyszínt válasszatok? A fa berendezés tökéletesen passzol az őszhöz, ráadásul meleg, barátságos hangulatot kölcsönöz ez eseménynek.

A meghívókról se feledkezzetek el, mutatunk is gyorsan egy nagyon ötletes inspirációt: