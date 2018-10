A tanárnő gondoskodott a babáról órán, amíg diákjának tanulnia kellett

Szerdán szokatlan órát tartott a dél-karolinai Columbia College-ban Amanda Stefanski tanárnő. Egy gyerek volt a hasára kötve egész tanórán. Azért született ez a megoldás, mert a féléves Emmett anyjának mindenképp be kellett ülnie az órára, viszont senkit nem talált, aki ezalatt vigyázni tudott volna a babára.

Stefanski azt mondta a Yahoo Newsnak, hogy a diákja már pár nappal korábban bejelentkezett nála azzal, hogy fogalma sincs, hogyan fog tudni résztvenni a kötelező csoportmunkán. A tanárnő akkor ajánlotta, hogy nyugodtan hozza el a gyerekét az iskolába. Később arra is vállalkozott, hogy ő vigyázzon a babára, amíg az anya a többi diákkal közös feladatokat oldotta meg.

Today a #CCofSC student couldn’t find childcare & needed to be in class for a presentation. She contacted her professor who encouraged her to bring her baby boy to class. Dr. Stefanski then offered to hold him the entire class so that her student could focus on her school work. pic.twitter.com/UyvORhEUxq