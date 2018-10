Romlott kolbászt, fekete krumplit, kukacos ebédet kaptak az ovisok

Romlott kolbászt, megfeketedett sültkrumplit kaptak az óvodások a Békés megyei Muronyban, egy alkalommal pedig egy döglött kukacot is találtak az egyik gyerek tányérján. A településen február óta többször is jelezték a szülők, hogy gond van a gyerekek ebédjével. A fekete krumpliról az egyik anyuka egy fényképet is megosztott a Facebookon.

Az RTL Klub riportja szerint az édesanya az önkormányzatot is megkereste levélben, de nem történt semmilyen érdemi változás. A krumpli volt számára az utolsó csepp a pohárban, ezért fordult a közösségi oldalhoz.

Az óvoda vezetője azt állítja, többször is jelezte már a problémát, ennél többet azonban ő nem tud tenni. Az önkormányzat szerint azonban az ő felelőssége, hogy az ételt visszaküldje, és ne szolgálja fel a gyerekeknek. Ezzel szemben az történt, hogy a „rossz részeket” megpróbálták eltávolítani az ételből, a maradékot azonban tálalták.

A polgármester szerint a jelenlegi a harmadik olyan szolgáltató az utóbbi öt évben, amelyikkel gondok vannak. Az önkormányzat jövő hét csütörtökön testületi ülést tart az ügyben, a szülőket is meghívták.

Az RTL riportja: