Friss fotó a hatosikrekről, akiknek a képe bejárta az internetet

Az ohiói McGhee családot annak idején valósággal sokkolta a hír, hogy hatosikreik lesznek. Szerencsére a szülés problémamentesen lezajlott, az összes kicsi egészségesen megszületett. Akkor egy közös kép is készült a családról, ami annak idején bejárta az internetet.

A McGhee-házaspár életét teljesen megváltoztatta a hatosikrek érkezése, és nemcsak azért, mert egyik pillanatról a másikra hat gyereket kellett felügyelniük, hanem azért is, mert az eset kapcsán híressé váltak, hamarosan pedig önálló műsort is kaptak, amelyen keresztül azt mutatták be, hogyan birkóznak meg a gyerekneveléssel. A sorozat 2016-ban kezdődött újra, amikor a kicsik már nagyobbak voltak.

A gyerekek nemrég töltötték be a nyolcat, ennek kapcsán pedig most egy újabb fotó járta körbe a közösségi oldalakat. Így fest most a nyolctagú család: