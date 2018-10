Elárulta a hosszú élet titkát a 101 éves üknagymama

Betty Newsham október 14-én ünnepelte születésnapját, sorban a százegyediket. Ennek ellenére hetente négyszer táncórára jár, nagyon szeret utazni, és imádja a Las Vegas-i pénznyerő automatákat. Utoljára öt évvel ezelőtt járt kaszinóban.

Betty tiszteltre méltó kora ellenére még mindig magáról gondoskodik, saját otthonában él Sheffieldben, ahová 1997-ben költözött. Úgy véli, a kemény munka és a teába öntött kupaknyi brandy miatt tartja még mindig ilyen jól magát.

