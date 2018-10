Leggyorsabb takarítási trükkök

A rohanó hétköznapok kéretlen hozadéka, hogy az embernek nincs ideje sem magára, sem a környezetére. Ez azért is nagyon kényelmetlen, mert a legtöbbeknek nem csupán egyetlen feladattal kell megküzdeniük, a munka mellett általában a lakás, ház rendbetétele is kötelező elfoglaltság a főzés, gyereknevelés mellett – hogy csak a legáltalánosabbakat említsük. Ahhoz, hogy mégis helytálljunk, olyan sajátos praktikákra van szükségünk, amelyek megoldások a felmerülő feladatokra. Szerencsére a takarítás kapcsán is vannak olyan ötletek, amelyeket bátran kipróbálhatunk és gyorsan, könnyedén leszámolhatunk a felfordulással és a piszokkal. Azoknak, akik időhiányban szenvednek, jöjjenek most a legjobb praktikák.

Csillogjon a mikro

Ha élni is alig van időd, nagy az esélye, hogy a mikro az egyik legjobb barátod, hiszen 2 rohanás között abban hamar megmelegítheted az ételed, sőt adott esetben el is készítheted. Ám ebben az esetben azt is jól tudod, hogy a mikrot tisztán tartani szinte lehetetlen, takarítani pedig nem egyszerű feladat. A szakavatottak szerint azonban van egy technika, amivel 5 perc alatt csodát tehetsz és megszabadulhatsz a mikro belsejében lerakódott szennyeződésektől. Nem kell hozzá más, csupán ecet és szivacs. Még mielőtt elbátortalanodnál a hatékonyságot illetően, elmondjuk, ne tedd, a módszer ugyanis működik: önts a szivacsra egy kevés ecetet, és töröld át a mikro belső felületeit. Majd adj az ecetnek pár percet, végül egy tiszta szivaccsal vagy ronggyal töröld át a gépet. A látvány magáért fog beszélni, a szagtól pedig ne ijedj meg, pár perc alatt eltűnik.

A gyorskaják másik fontos kegyhelye a sütő, így ha állandóan rohansz, de mégis szereted saját magad “etetni” a szeretteidet, valószínűleg a sütőd is gyakran üzemel. Ebből pedig az következik, hogy bizony elég sokszor kell(ene) takarítani, erre azonban valószínűleg nem sok időd van, kedved pedig még kevesebb. Ne aggódj, hoztunk praktikát ehhez is: egy mosogató szivacsra és trisóra lesz szükséged a varázslathoz. A kivitelezés egyszerű, a kevés trisót szórd a nedves szivacsra, majd töröld át a lerakódásokat. Ha komolyak a foltok, a szivacs dörzsis felével csináld. Akkor éred el a legjobb hatást, ha órákig békén hagyod a sütőt. Később alaposan takarítsd át az egészet, nedves ronggyal többször áttörölve. Aztán csak élvezd a ragyogását és a tisztaságát, amit súrolás nélkül, időt és energiát spórolva értél el.

Le a penésszel

A hűvös idő beköszöntével a csúnya penész az egyik legádázabb ellensége az otthonoknak. Vannak, akik a legkeményebb vegyszerektől sem riadnak vissza, hogy megszüntessék a ronda és nem utolsó sorban egészségtelen állapotot, míg mások a jó öreg ecettel próbálkoznak, hiszen az is hatékony, de csak módjával és rövid ideig tartja távol a penészt. A legkreatívabbak ezért vetik be a gőztisztítót, amivel könnyen, gyorsan és környezet-, na meg emberbarát módon szabadulhatunk meg az átoktól. A gőztisztító forró gőze ugyanis pillanatok alatt leszámol a penészfoltokkal, az újratelepedésüket pedig lassítja. Sokan a csempéket, padlót vagy a kádat is így takarítják, ők jól tudják, nemcsak tiszta, hanem szépen csillogó is lesz a felület, ha a gőztisztítás után száraz ronggyal áttöröljük azt.