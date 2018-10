Leggyorsabb gyors kaják otthonra

Szerencsére vannak olyan szuper receptek, amelyek izgalmas ételeket kínálnak, viszonylag gyorsan és egyszerűen. Ezek közül válogattunk és olyanokat hoztunk, amelyeket a legtöbben szívesen megennénk, és az elkészítésük sem bonyolult. Mit szólnál egy nem átlagos spagettihez? Esetleg egy gyors túrós lepényt ütnél össze pár perc alatt? Netán az egészséges életmód jegyében egy könnyen összerakható, finom salátára vágysz? Nézd meg ezeket a recepteket.

Fehérboros, csirkés spagetti

Fél kiló spagetti tészta

3 dl főzőtejszín

1 csirkemell

egy kiskanál méz

kukoricakonzerv

olaj

só

Tedd fel főni a spagettit. A kockára vágott csirkemellet pirítsd meg az olajon, addig süsd, fehér nem lesz. Öntsd alá a fehérbort és párold tovább. Fél fővésben tegyél hozzá 5 evőkanál kukoricát, mehet bele a főzőtejszín és a kiskanál méz is. Természetesen a sót se felejtsd ki belőle. Ha a hús elkészült és a lé megsűrűsödött, készen vagy. Eztán már csak a spagettivel kell összekeverned a húsos szószt, majd tálalhatod is ízlésesen.

Tojásos csirkemell

25 dkg csirkemell

7-8 db burgonya

4 tojás

1 kis fej hagyma – ízlés szerint kihagyható

1 gerezd fokhagya

olívaolaj

zsír

Főzd meg a tojásokat, majd hűtsd le azokat, aztán pedig hámozd és szeleteld. A megpucolt fokhagymát passzírozd meg, a hagymát vágd apróra. A burgonyát is hámozd, majd vágd fel vékony karikára. A csirkemellet hosszú, keskeny csíkokra szeld. A serpenyőben hevítsd fel a zsírt, add hozzá a krumplit és pirítsd meg. Utána a csirkemellel is tedd ugyanezt. Ha készen van, szedd ki a húst a zsírból, önts hozzá egy kevés olívaolajat, majd pirítsd meg a hagymákat. Ha megvan, tedd a serpenyőbe az összes hozzávalót egy perc alatt süsd össze, majd tálald melegen.

Túrólepény

30 dkg túró

7 dkg búzadara

1 tojás

2 ek. liszt

1 ek. zsemlemorzsa

1 mk só

A hozzávalókat tedd egy tábla és gyúrd össze a tésztát. Ha túl lágy és ragad, adj még hozzá zsemlemorzsát. Hagyd állni negyed óráig. Egy serpenyőben forrósíts fel egy kevés olajat, formázz gombócot a lepény alapból, lapíts ki azokat. Kisebb tenyérnyi méretben jók lesznek, ha megvannak, süsd ki azokat serpenyőben. Ha megvagy az egyik oldalával, a másikat is süsd át. Magában is fogyasztható, de egy könnyű salátával, vagy sajttállal is élvezni fogjátok.

Pirított rizs

1 gerezd fokhagyma

3-4 tojás

kukorica

borsó

szójaszósz

petrezselyem

olaj

só

Ha szereted a rizst, és gyakran előfordul, hogy kimarad az ebédből egy-egy adag, ne légy rest, dobj belőle össze egy gyors pirított rizst. Ilyenkor garantáltan hamar készen leszel, így tényleg sok időt spórolhatsz. Pirítsd meg olajon a fokhagymát. Add hozzá a kész rizst, majd üsd rá a tojásokat és süsd össze a keveréket. Ha szereted a kukoricát és a zöldborsót, azzal is gazdagíthatod az ételed. Ha fagyasztottak, érdemes előre megpárolni azokat. A jól összesültek a kész hozzávalók, mehet rá 3 evőkanál szójaszósz és apróra vágott friss petrezselyem. Melegen tálald.

