Világrekordot döntött egy 70 éves néni a chicagói maratonon

Elképesztő rekordot döntött egy 70 éves, ohiói nagymama a chicagói maratonon október 7-én. Jeannie Rice mindössze 3 óra 27 perc és 50 másodperc alatt futotta le a távot, több mint 7 percet javítva ezzel a 70 év feletti nők világrekordján (eddig 3:35:29 volt a rekord). Ha mindez nem lenne elég, Rice a táv teljesítése után másnap már el is ment dolgozni – írja a Mirror.

Persze az „idős néni” nem ma kezdte: 1984 óta rendszeresen részt vesz maratonokon. És mivel az egyéni csúcsa 3 óra 16 perc, nem is rontott sokat az azóta eltelt 34 évben. Rice mindennap edzi magát, és kiemelten figyel rá, hogy eleget aludjon és egészségesen étkezzen. Rendszerint reggel fél 6-kor kel, és rögtön elmegy futni. A maratonok közeledtével heti 65 kilométert is lefut.

A korunk nem több egy számnál. Ha fizikailag képes vagy rá, hogy fuss tovább, mi állít meg ebben?

– nyilatkozta Rice a verseny után. Természetesen a rekord is csak tovább ösztönzi őt: a chicagói volt a 116. maratonja, de már a 117.-re készül. Úgy tervezi, hogy New Yorkban megdönti az egyéni rekordját is.