Keresni kell a lábnyomát az idei BrandFestivalnak

Az idei BrandFestivalon az élményfaktor a rendezvény programjában és társadalmilag felelős üzleti magatartásában is testet ölt – olvasható a rendezvény közleményében. A tartalomban a cyberbullying, a rendezvény arculatában pedig a zerowaste filozófia kap kitüntetett figyelmet. A BrandFestival a Schibsted Hungaryvel (a Jófogás és a Használtauto.hu kiadója) és a Zöldövezet Társulással együttműködésben kiáll a fenntartható növekedés és az ökológiai lábnyomának csökkentése mellett. Az október 18–19-én a Budapest Music Centerben megrendezésre kerülő zero waste márkafesztivál a „Heroes & Stories” alapgondolat mentén elemzi a jövőt.

Idén az inspirációs »makro témák« mellett a rendezvényarculatnak, a közönség bevonását megalapozó újításoknak is kiemelt szerepük lesz a márkafesztiválon. Erről szól a rendezvény ökológiai lábnyomának csökkentése, azaz a ZEROwaste filozófia melletti elköteleződésünk. A BrandFestival nem technológiai oldalról, hanem a megújuló energiaforrások segítségével fogja kiaknázni a ZEROwaste elvet

– mondta Barna Tamás, a BrandFestival elnöke.

A emberiség ökológiai lábnyoma jóval nagyobb, mint a Föld biológiai kapacitása. Előrejelzések szerint a 2030-as évek közepére már két egész Föld bolygónyi területre lesz szükség a fennmaradáshoz. Azaz a Földnek dupla annyi időre lesz szüksége ahhoz, hogy regenerálódjon az után, amit mi egy év alatt elhasználunk rajta.

A szervezők saját eszközeikkel csökkenteni szeretnék ezt a folyamatot, így az ökodesign-konferencia koncepciójának megfelelően az alábbi elveket érvényesítik az idei fesztiválon:

• a Metro Gasztroakadémia segítségével állítják össze a menüsort a zero waste koncepció mentén,

• szelektíven gyűjtik a hulladékot,

• a felszolgálás porcelántányérokban történik,

• újrahasznosított papírt alkalmaznak (100 kg/40 csomag újrahasznosított papírral 410 kW elektromos energiát és 2650 liter vizet takarítanak meg, 2,7 m³-rel kevesebb szemét gyűlik, és megmentenek 1,7 fát); a hely, ahonnan a papírt beszerezik, rendelkezik az Erdővédelmi Hatóság (Forest Stewardship Council – FSC) tanúsítványával, amely igazolja, hogy fenntarthatóan kezelt erdőkből származik,

• nem használnak szívószálat és műanyag poharat,

• újrahasznosítható konferenciaeszközöket hoznak létre,

• a takarítást is fenntarthatóvá teszik, amiről a Zöldövezet takarítócsapata gondoskodik.

Nagy felelőssége van a környezeti szemléletformálásban egy olyan rendezvénynek, mint a BrandFestival, ahol a márkaépítés a téma. A környezettudatos szervezés és működés szerintünk a jövő rendezvényeinek mutatója. A zöldrendezvényeknek egyre nagyobb a kommunikációs és márkaértékük. A Zöldövezet Társulás örömmel dolgozik egy ilyen elkötelezett csapattal, és mindent megteszünk, hogy a gyakorlatban segítsük a zöldre váltást

– mondta Csobay Kriszta, a Zöldövezet Társulás elnöke.