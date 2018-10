A mérgező szülők gyerekeinél évtizedekig is tarthat a felépülés

Ha nehéz gyerekkorod volt, és állandó kontroll alatt tartottak a szüleid, manipuláltak, vagy lelki terrorban volt részed folyamatosan, akkor olyan érzelmi terhet kaptál a nyakadba, aminek a súlyát lehet, hogy még negyvenévesen is nyögöd. Peg Streep, a Daughter Detox: Recovering from an Unloving Mother and Reclaiming Your Life című könyv szerzője szerint lassú a felépülés, mert nem látsz tisztán, ha egész gyerekkorodban megnyomorították a szüleid a lelkedet, így aztán rengeteg munkádba kerül, míg egyáltalán felismered a megoldandó problémákat magadban.

Streep szerint azért van ez, mert a mostani, felnőttkori reakcióid tudattalanul beléd égtek gyerekkorodban, és a jelenlegi helyzeteket úgy vagy képes csak megoldani, hogy ezekhez a régi berögződésekhez térsz vissza. A tudattalanban rejtőző reakciókhoz, védekező mechanizmusokhoz pedig csak nehezen lehet hozzáférni, hogy megváltoztasd őket.

A szakértő szerint a következők hátráltatják a felépülést:

Normalizálod, ami történt veled gyerekkorodban.

Elhiteted magaddal, hogy a múlt elmúlt, és már szabad vagy.

Nem állsz készen rá, hogy szembenézz a gyerekkori traumákkal.

Szégyelled a gyerekkorodat.

Félsz, hogy kiderül, hogy tényleg minden a te hibád volt.

Szeretnéd, ha szeretne az anyukád, és mindent elkövetsz ennek érdekében.

A tagadás és gyermeki reménykedés miatt beleragadsz a traumákba.

Természetesen minden eset egyedi és különböző, a szerző csak az általános megfigyelései alapján vonja le a következtetéseit. Szerinte nem reménytelen a helyzet akkor sem, ha az anyukád vagy az apukád folyton kritizált, nem szeretett jól, mellőzött, elhanyagolt gyerekkorodban. Ám az első lépés a felépülésben az, hogy szembenézel a korai élményeiddel, és nem tagadod le, hogy megtörténtek.

Ha a következőket tapasztalod magadon, akkor jó eséllyel mérgező szüleid voltak.

1. Kétségbeesetten tartozni akarsz valahova

Az egyik leggyakoribb mellékhatása a mérgező szülőknek: kívülállónak érzed magad felnőttként a saját életedben, még akkor is, ha történetesen remek kapcsolatban élsz, törődő barátaid és szerető gyerekeid vannak. Olyan érzés, mintha egy függönyön keresztül néznél, ami átszínezi a jó dolgokat az életedben.

2. Elismerésért harcolsz

Ez egy véget nem érő küzdelem. Ha nem szeretett megfelelően egy gyereket az anyja és apja, ha csúfolták, ha sosem volt nekik elég jó, amit csinált, ha folyton ő volt a túlérzékeny, akivel még viccelni sem lehet, akkor ezek az üzenetek alaposan beleégnek a gyerek lelkébe, és úgy érzi majd felnőttként is, hogy nem tud megfelelni, nem elég jó, nem lehet szeretni. Onnan veheted ezt észre magadon, hogy folyton mások elismerését keresed, teljesen magad alá esel, ha nem dicsér meg a főnököd vagy a párod, tehát ha nem kapsz kívülről megerősítést, hogy érdemes vagy a szeretetre és az életre.

3. Szorongsz, hogy le fogsz bukni

A mérgező szülők gyerekei között gyakori az impsztorszindrómás probléma, amikor valaki nem hiszi el magáról, hogy képes arra, amit pedig megtesz. Például a munkahelyen azt gondolod, hogy csak a vakszerencsének köszönhető a pozíciód, és állandó félelemben élsz, hogy egyszer lebuksz, és kiderül: nem értesz ahhoz, amit csinálsz. Rendkívül hangos kritikus szól a fejedben, mindenért magadat hibáztatod, és csak azt látod, ami szerinted nincs rendben veled.

4. Elfojtod az érzéseidet

Az érzelmileg elhanyagolt gyerekek, akik azt tanulták meg, hogy nem számíthatnak a szüleikre, mert az ő érzéseiket nem veszik figyelembe, felnőttként gyakran úgy tudják csak kezelni ezt a traumát, hogy elbástyázzák magukat, és inkább nem akarnak érezni semmit. Amikor viszont elöntik őket az elfojtott érzések, akkor elemi erővel törnek elő, és nehezen állíthatók meg. Streep szerint ez még a legjobban kezelhető problémák közé tartozik, mert megtanulható, hogyan címkézzük az érzéseket, és hogyan ne zárkózzunk el előlük.

5. Vágyakozol anya szeretete után

Egy gyerek legelemibb szükséglete, hogy az anyja szeresse. Ha ezt nem kaptad meg, akkor akár egész életedben is irányíthatja az a tetteidet, hogy valahogy kicsikard belőle a szeretetet. Streep szerint erre az a legjobb megoldás, ha terapeuta segítségével megtanulod szeretni magad úgy, mintha a saját anyukád lennél. Eltűnni nem fog a hiányérzet, de átalakulhat annyira, hogy ne határozza meg a döntéseidet.

6. A múlt határozza meg a jelenedet

Azért olyan nehéz az út a felépülésig, mert gyakran a szégyen, hogy nem szeretetett az anyukád, visszatart attól, hogy segítséget kérj. Pedig muszáj megérteni, hogyan alakította a személyiségedet a múltad, és a jelent valahogy elszakítani tőle, hogy ne irányítson többé.

Amíg nem ásol a mélyére, hogy mi az, ami a múltadból meghatározza a jeleneledet, addig bezárva maradsz a gyerekszobádba a régi szokásokkal és érzésekkel. Hosszú az út egy egészségesebb lélek felé, de megéri küzdeni a szabadulásért a mérgező szülőktől.