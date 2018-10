Három éve egy falatot sem evett, mert mindenre allergiás

„Tulajdonképpen nyugodtan kijelenthetjük, hogy mindenre allergiás vagyok” – idézi a 21 éves Cheyanne Perryt a LadBible. A fiatal, dél-karolinai lány a kötőszöveteit érintő ritka betegség, az Ehlers–Danlos-szindróma és az átlagosnál is súlyosabb allergiája miatt gyakorlatilag nem hagyhatja el az otthonát, ám mindezek ellenére is sikerült megőriznie a humorát. Mint mondja, ma már nem okoz gondot neki, hogy viccelődjön a betegségén.

Pedig Cheyanne állapota egyáltalán nem nevetséges. Az allergiája olyan súlyos, hogy már az étel puszta illata is rohamot válhat ki nála. De nem csak az: allergiás a kozmetikumokra és a tisztítószerekre is, ezért a családjának és a vőlegényének a legszigorúbb szabályok szerint kell élniük. Nem használhatnak például illatosított sampont vagy tusfürdőt, főzni pedig csak a garázsban kialakított konyhában tudnak. „Nem tudok elég hálás lenni a szeretteimnek, akik vállalták értem ezeket a kellemetlenségeket és teljesen átalakították az életüket” – mondta Cheyanne.

A fiatal lány beszélt arról is, hogy 13 éves kora óta nem járhat iskolába sem: otthon kell tanulnia, az Ehlers–Danlos-szindróma miatt ugyanis már a legapróbb mozdulattól kiugranak az ízületei, napjában akár többször is. „Ma már megtanultam, hogyan mozoghatok úgy, hogy ez ne történjen meg, ahogy azt is, hogyan segíthetek magamon, ha mégis megtörténne” – jelenti ki a lány, akinek legnagyobb vágya az, hogy egyszer pszichológus legyen.

„Mikor depressziós voltam, és terapeutát kerestem, rájöttem, hogy csak nagyon kevés olyan szakember van, akinek tényleges tapasztalata is van krónikus betegségekkel. Hiszem, ha odajutok, sokat tudnék segíteni a hozzám hasonló helyzetben lévőknek, hiszen pontosan tudom, min kell keresztülmenniük” – mondja Cheyanne, aki noha három éve egy falat szilárd ételt sem evett, szentül hiszi, hogy az állapota még javulhat a jövőben.