64 éve naponta 4 doboz kólát iszik, így néz ki most – fotó

Jackie Page 77 éves, az elmúlt 64 éveben naponta legalább négy doboz Pepsit fogyasztott el, ami nagyjából hárommillió kockacukrot jelent, de a négygyermekes édesanya szerint mindig vékony volt és egészséges.

„Nem nevezném függőségnek, csak szeretem. Nem tehetek róla, hogy más italokat nem kedvelek” – mondta a nyugdíjas házvezetőnő.

Page 1954-ben kóstolt először Pepsit, igaz, akkor még üvegből, de ma már csak dobozból hajlandó elfogyasztani az üdítőt. Elmesélte, hogy édesanyja nagyon sokat küzdött vele, hogy igyon eleget, mert sem a vizet, sem a tejet nem szerette. Így talált rá a Pepsire, aminek teljesen a rabjává vált.

Míg más kávéval vagy teával indítja a napot, a 77 éves nagymama egy Pepsit vesz ki a hűtőből.

Csak Pepsit, Coca-Cola nem teheti be a lábát a nő házába. Ma már a nő 11 unokája és 8 dédunokája is tudja, hogy nagymama Pepsijét nem szabad piszkálni. Amikor látogatóba megy hozzájuk, akkor sem kell aggódnia, mert családtagjai is tartanak otthon néhány dobozzal a nagyi kedvenc üdítőjéből.

Amikor terhességei miatt kórházba került, orvosai nem engedték, hogy Pepsit tartson a kórházi hűtőben, ezért mindig lesétált a boltba az üdítőért. Később, amikor újra kórházba került, már megengedték neki, hogy dobozos üdítőkkel töltse fel a kórterem hűtőjét.

Családja szerint a nagymama már annyi Pepsit megivott, hogy részesedést kaphatna az italgyártó PepsiCo vállalatban, fel is vették a kapcsolatot a céggel.