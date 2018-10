Veszélyben vannak az idei téli disznóvágások, mert terjed Borsodban az afrikai sertéspestis, 50 borsodi település érintett – számolt be a Tények. Egy vaddisznóban mutatták ki a fertőzést, de már a házisertésekre is kiterjesztettek bizonyos korlátozásokat. A sertéstartóknak naplót kell vezetniük az állatlétszám változásról, és a vágáshoz külön engedély és mintavétel kell, ami a gazdák szerint nagyon megnehezíti a dolgukat. Az állatok megbetegedéséről, elhullásáról azonnal értesíteniük kell a hatósági állatorvost.

A Tények információ szerint klinikai vizsgálatot is végeznek a hatóságok, ami miatt veszélyben vannak a disznóvágások. Aki otthon szeretne tort tartani, azt is be kell jelenteni. Azokat a sertéseket, amelyektől mintákat vesznek, felbilétázzák. Ezek azonban rendre eltűnnek, mert az állatok leszedik egymásról. Az is nehézséget okoz egyes gazdák szerint, hogy a sertésektől vett minták laborvizsgálata nagyon sokáig húzódik el, emiatt csúsznak a szállítások is.

A Nébih szerint nem éri veszteség emiatt a tartókat sem időben, sem pénzben.