„Üvöltöttem a férjemmel, hogy az egész az ő hibája” – mindennapjairól vallott a 10 éves hármasikrek anyukája

„Dr. Kaplannak igaza is volt, meg nem is, mikor az első vizsgálat után azzal küldött haza, hogy mintha látna egy második szívhangot is, de nem biztos benne” – kezdi a Today.com-nak írt hosszú vallomását a New York-i anyuka, Kerry Lions. „Én viszont tudtam, hogy téved. Szentül hittem, hogy nem lehetnek ikreink, hiszen a családban soha, senkinek se voltak ikergyerekei. Annál nagyobb volt a meglepetésem, mikor nem sokkal később kiderült, hogy nem is »csak« kettő, hanem három gyereket várok.”

Kerry azt mondja, aznap, mikor kiderült, hármasikreket vár, nem ment vissza dolgozni. „Napokig olyan voltam, mint akit fejbe vertek. Össze voltam zavarodva, féltem a következő időszaktól, és ezzel egy időben rettenetesen dühös voltam, amit persze a férjemen vezettem le. Konkrétan üvöltöttem vele, hogy ő tehet mindenről.” Miután sikerült valamelyest lehiggadnia, Karry már csak azért imádkozott, hogy a babákkal minden rendben legyen. „Végül szerencsére mindhárman makkegészségesen születtek, úgyhogy egyetlen napot sem kellett az újszülött intenzíven tölteniük.”

Az anyuka bevallja, az első néhány hónap pokoli nehéz volt. Pláne úgy, hogy a két nagyobbik gyereke is csak 4, illetve 2 éves volt ekkor. „Sokszor éreztem úgy, hogy megbolondulok, de végül mindig sikerült átlendülni a legnehezebb időszakon is, hála néhány praktikának, amit most megosztok mindenkivel, hogy a következő anyukának, aki ebbe a helyzetbe kerül, már sokkal könnyebb legyen.”

Ünnepeld, hogy különbözőek:öltöztesd őket különböző ruhákba.

Mindig legyen nálad nejlonzacskó: a koszos pelenkának vagy bármi másnak.

Sétáljatok sokat: lehet, hogy egy örökkévalóságnak tűnik, míg összekészülődtök, de a friss levegőt jót tesz neked és a babáknak is.

Készülj fel, hogy lesznek megjegyzések. Ha minden alkalommal fizetnének, ahányszor csak a „hogy bírod” kérdést hallottam, milliomos lennék.

Amíg az ikrek kicsik, fogd be a nagyobbakat, hogy segítsenek: megkönnyíti az életedet, és a testvérek közötti köteléket is erősíti.

Ne kívánd, hogy vége legyen: az idő így is, úgy is telik, és mielőtt feleszmélnél, már diplomáznak is. Inkább élvezz ki minden pillanatot, amíg teheted!