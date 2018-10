Gyömbér: nemcsak immunerősítő, de a fogyókúrádat is segíti

A gyömbérben található hatóanyagoknak köszönhetően ez a gyógynövény nagyszerű görcsoldó, gyulladáscsökkentő és köhögéscsillapító is. Jelentősebb mennyiségben tartalmaz A-, C-, E- és B-vitaminokat, magnéziumot, foszfort, káliumot, vasat és cinket. Ráadásul nemcsak immunrendszert erősít, de a fogyókúrát is segíti!

Jól jön, ha megfáztunk…

A gyömbérben vírus- és baktériumellenes hatóanyagok is találhatóak, csökkenti a lázat és csillapítja a köhögést.

TIPP: Reszelj le egy kis darab gyömbért, forrázd le 2 deci vízzel, hagyd állni tíz percig, majd szűrd le, és az elkészült italt mézzel ízesítve idd meg!

Égesd el a zsírt gyömbérrel

A gyömbér fogyasztó hatását a benne lévő illóolajoknak és csípős vegyületeknek köszönheti. Ezek egyrészt gyulladáscsökkentő hatásúak, másrészt aktiválják a gyomor nyálkahártyájában lévő hőreceptorokat, fokozzák a bélműködést és támogatják a szervezetben végbemenő zsírégető folyamatokat.

Tehát mindenképp érdemes a gyömbért valamilyen formában beilleszteni az étrendbe!

TIPP: Rágj el egy szelet gyömbért néhány perccel az étkezések előtt. Ha nem vagy oda az ízéért, akkor keverj össze kevés reszelt gyömbért citromlével és sóval. Ebből a keverékből két csipetnyit érdemes enni az étkezések előtt. A gyömbér amellett, hogy elősegíti az emésztést, az étkezés előtt képes az étvágyat is csökkenteni, ezáltal kevesebb kalóriát fogsz magadhoz venni.