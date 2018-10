Hat évig nem tudott szexelni a fiatal házaspár egy ritka betegség miatt

Hat éven keresztül nem tudta elhálni a házasságát egy fiatal texasi pár, a nő ritka betegsége miatt ugyanis egyszerűen nem tudtak szeretkezni egymással – írja a Daily Mail.

A texasi Ben Coussens és felesége, Emily két évig jártak, mielőtt egybekeltek, ám mivel mindketten hívő keresztények, úgy döntöttek, hogy a házasságkötés előtt nem fekszenek le egymással. Izgatottan várták hát a nászéjszakát, de hatalmas csalódás lett a dologból. Emily teste feszültté vált, a behatolás pedig olyan volt számára, mintha valaki „egy késsel szúrta volna meg”. A pár az esküvő körüli idegeskedésnek, illetve a hatalmas elvárások okozta stressznek tudta be a dolgot, és megbeszélték, hogy majd a nászúton újra nekifutnak.

A pár másnap Hawaiira utazott, meg is állapították, hogy a romantikus környezet biztos segíteni fog a helyzetükön. De ismét csalódniuk kellett, megismétlődtek ugyanis az előző éjszaka történtek.

Úgy tűnt, a testem ösztönösen elutasítja, amit csinálni szerettünk volna, amire annyira vágytam. Mintha a vaginám egy téglafal lett volna, amin semmi sem hatolhatott át. Iszonyú pánikba estem, úgy éreztem, hogy valami nem stimmel velem. Ez volt a nászutunk, az egészet a hálószobában kellett volna töltenünk, ehelyett a testem nemet mondott

– emlékezett vissza Emily.

A páros végül úgy döntött, nem fogják hagyni, hogy ez elrontsa a hawaii nyaralást, és megbeszélték, hogy majd otthon felkeresnek egy orvost, aki megvizsgálja Emilyt. Így is történt, a nőgyógyász azonban hozzá sem tudott kezdeni a vizsgálathoz, Emily vaginája annyira feszültté vált. Az orvos szilikonból készült hüvelytágítót adott neki, de Emily be sem tudta helyezni őket.

Az orvos azt mondta, el kell lazítanom magam, hogy igyak egy pohár bort az aktus előtt, és hogy a szex elsőre nagyon fájdalmas is lehet. De én nem a fájdalomtól féltem – egyszerűen nem tudtunk szeretkezni.

A házaspár kitartóan kísérletezett: hetente kétszer próbáltak szexelni, de egyszerűen nem léptek egyről a kettőre. A dolog odáig fajult, hogy Emily szégyellni kezdte magát a férje, sőt a barátai előtt is, akik egyre csak kérdezgették tőle, hogy milyen is a „házasélet”. Azok a barátai, akiket beavatott a dologba, arról próbálták meggyőzni őt, hogy a probléma csak a fejében létezik, hogy valószínűleg valahol mélyen nem is akar szexelni. Ez azonban Emily szerint egyáltalán nem volt így.

Nagyon féltem, hogy Ben ellenem fordul. Sokszor azt mondtam neki: »Sajnálom, hogy hibás feleséget fogtál ki magadnak.« De annyira megértő volt. Ő a legjóképűbb, legdolgosabb, leginkább önfeláldozó és türelmes ember a világon – végig támogatott engem.

Emily 2013-ban a műtéti szűzhártyabemetszéssel is megpróbálkozott, de ez sem vezetett eredményre. Újabb két év telt el, mire a férje rátalált az interneten egy videóra, amelyen egy nő pontosan ilyen tünetekről számolt be. Emily azonnal sírva fakadt: végre tudta, hogy nincs egyedül a problémájával. A felvételen a nő azt mondta, hogy vaginizmusra gyanakszik. Ez egy olyan állapot, amikor a beteg kismedencei izmai olyan mértékben összehúzódnak, hogy az a hüvelybe való behatolást fájdalmassá, esetenként egyenesen lehetetlenné teszi.

A felvételt egy New York-i nőgyógyászati klinika készítette. Emily azonnal felhívta őket, a klinika pedig közölte, hogy egy kéthetes terápiával meg tudják őt gyógyítani, de ez 11 ezer dollárba (~3 millió forintba) fog kerülni.

Ben azt mondta, nem érdekli az ár, ezt muszáj bevállalnunk

– emlékezett vissza Emily.

2015. augusztus 15-én aztán bekövetkezett a csoda: Emily és Ben végre elhálták a házasságukat, azóta pedig teljesen problémamentes a szex kettejük között. Hat hónappal később pedig jött az újabb meglepetés: Emily teherbe esett, 2016 októberében pedig egészséges kisfiúnak adott életet.

Emily azért számolt be történetéről a sajtónak, mert segíteni akar azokon a nőkön, akik hozzá hasonló tünetektől szenvednek.