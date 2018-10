Tojást fogadott örökbe egy meleg pingvinpár – videó

Magic és Sphen a sidney-i állatkert szamárpingvinjei. Mindketten hímek, de egy párt alkotnak, az állatkert vezetése most pedig úgy ítélte meg, gondoskodni tudnának egy fiókáról is. Korábban műtojással próbálkoztak, és a két pingvin azt is nagyon felelősségteljes módon kezelte.

Mivel ennek a pingvinfajnak az egyedei a heteroszexuális párok esetében is cserélgetik a táplálékgyűjtés és a keltetés feladatait, a két hím pont ugyanúgy fog tudni gondoskodni a fiókáról, mint egy hím és egy nőstény. A gondozók úgy látják, a pingvinek rögtön nagyon felelősségteljesen kezdtek el foglalkozni a tojással.

A pingvinek homoszexualitása régóta ismert és tanulmányozott jelenség. A kétezres években a kenti és a New York-i állatkert meleg pingvinpárjai is nagyon népszerűek lettek a látogatók körében.

(ABC.net)