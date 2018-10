Óriási káoszt okozott egy 18 órás roma temetés Wales fővárosában

Nagyszabású roma temetést tartottak csütörtökön Wales fővárosában, Cardiffban a nemrég elhunyt Wesley Sykes tiszteletére, aki „rendkívüli tragikus körülmények között” halt meg a városi tanács vezetője szerint.

A rendőrséget sok támadás érte az esemény miatt, mert lezárták miatta a város egyik legforgalmasabb útját, a Szent Mária-templomhoz vezető Rover Way-t.

Live updates as a funeral procession for the gypsy and traveller community is heading up Cardiff's Rover Way.https://t.co/aCg9zNjNwT pic.twitter.com/ZGqbdr9FcS — WalesOnline (@WalesOnline) 2018. október 11.

Nem számoltak viszont azzal, hogy a ló vontatta halottas kocsit a gyászolók autói mellett 200 kisteherautó követi, platóján különböző virágokból épített alkotásokkal, akárcsak a Debreceni Virágkarneválon.

The gypsy and traveller community funeral in Cardiff today was for a young man who died in "exceptionally tragic" circumstanceshttps://t.co/oHSuhzE50T pic.twitter.com/wiNvtc9cTW — WalesOnline (@WalesOnline) 2018. október 11.

A temetés 18 órán át tartott, és a főút ezalatt végig zárva volt, így még péntek reggel is tartott a káosz.

The gypsy and traveller community funeral is now leaving St Margaret's Church in Roath, Cardiffhttps://t.co/yrjIzQKn6M pic.twitter.com/QGEH5miu6T — WalesOnline (@WalesOnline) 2018. október 11.

Mivel az autósok megpróbálták elkerülni a lezárást, a menekülőútvonalak is hamarosan mind bedugultak. A fejetlenséget csak tetézte, hogy rengetegen érkeztek a fővárosba a csütörtök esti Spanyolország-Wales barátságos labdarúgó mérkőzésre, amit amúgy a házigazdák 4-1-re elvesztettek.

The Sun