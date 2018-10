Ma sem könnyű gyerekes nőként munkát vállalni

A családosok kibeszéletlen problémáiról folyt az eszmecsere a Coca-Cola HBC Magyarország és a Loffice Coworkid közös rendezvényén. A #jövőanyukája interaktív napra körülbelül száz anyuka látogatott el, többen csemetéikkel együtt. Amíg a kicsikre a játszóházban vigyáztak, a mamák a munkaerőpiacra való visszatéréshez, karrierjük folytatásához vagy újrakezdéséhez kaptak tanácsokat és ötleteket.

Hogyan legyünk egyszerre jó szülők és sikeresek a karrierükben? Lesz elég időnk a gyerekeinkre és erőnk a munkánkra? Teljesíthetünk-e jól mindkét szerepben? Kihez forduljunk, ha úgy érezzük, nem megy? Lehetünk önmagunkkal elégedettek, ha meg sem próbáljuk? Ezek a kérdések álltak a 2018. október 10-i esemény fókuszában, de kiemelt hangsúlyt kaptak azok a gyakorlati tudnivalók is, amelyek megkönnyítik a munka világában való eligazodást a kisgyermekesek számára. A napot egy interaktív kerekasztal nyitotta, amelyen a hallgatóság is elmondhatta a véleményét.

„Nem értem, hogy a munkaadók miért nem kapkodnak két kézzel a gyerekes anyukák után. A gyerekvállalás érett gondolkodású, az időgazdálkodáshoz is remekül értő nőket farag a lányokból” – mondta dr. Juhos Andrea, HR és business coach, a Lee Hecht Harrison Magyarország ügyvezető partnere. Szerinte a szülőség olyan tulajdonságokkal vértezi fel az embert, amelyekre a munkahelyen óriási az igény.

„A legjobb dolog, ami történt velem az életben, hogy vannak gyerekeim. Mindennap tanulok tőlük valamit, és egészen biztos vagyok abban, hogy sokkal jobb vezető és szakember lettem általuk” – tette hozzá.

A tipikus magyar munkaadó sajnos nem ennyire felvilágosult: több anyuka számolt be arról, hogy az a tény, hogy gyermeket nevelnek, jellemzően nem vált előnyükre az állásinterjúkon.

Palya Bea népdalénekes, előadóművész a tőle ismert tűzzel ecsetelte, mennyire fontos, hogy az anyukák merjék felvállalni a saját elvárásaikat. „Két pici múzsa, életem legizgalmasabb két kis lénye: két kislányom. Általuk nyertem felvételt a szeretet magasiskolájába. Velük létezem, és részben belőlük dolgozom. Az éneklés és a dalszerzés: életem másik szenvedélyes területe, kiteljesedés, életfeladat, szolgálat. Anyaság és éneklés – mindkettőt imádom. Mindkettő én vagyok. Miért kellene választanom?” – tette fel a kérdést.

Ezt erősítette meg a beszélgetésbe becsatlakozó, négy hónapos kislányával érkező Gál Judit, az Auchan kommunikációs igazgatója is, aki szerint ennek ellenére is biztatók a munka és magánélet egyensúlyának megteremtése terén végbement változások.

A moderátori szerepet betöltő Veiszer Alinda műsorvezető ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy ezeket a feltételeket inkább a vezető pozícióban lévő nők képesek elfogadtatni: a munkahelyi hierarchia alacsonyabb fokán állók – ahogyan ezt a későbbi hozzászólások is alátámasztották – jóval kevésbé tudják érvényesíteni az érdekeiket. Emiatt, továbbá a négy- és hatórás álláshelyek, valamint a távmunka hiánya miatt, sokan közülük nem is tudnak visszatérni a munkába.

Hasonló okokból kezdett saját vállalkozásba Kádár-Papp Nóri, a Gyerünk, Anyukám! online edzőterem alapítója. „A kisgyerekes évek alatt megtanultam, hogy amikor azt hiszed, már nincs lejjebb, mindig kiderül, hogy van. A jó hír az, hogy onnan, ha nem is könnyen, de mindenképpen van út felfelé” – mondta Nóri, aki szerint az anyaság úgy is felfogható, mint esély az újrakezdésre. Érdemes tehát munkát, perspektívát, életmódot váltani.

A vállalkozáshoz azonban nem elég a jól átgondolt üzleti terv, hanem önbizalom, lelkesedés és partner is kell. Ez utóbbiban egy férj és apa is fontos szerepet kaphat. McMenemy Márk rádiós és televíziós műsorvezető szerint a mai apukák mások, mint a régiek: bár az anyákétól továbbra is eltérő a szerepük, többet vannak otthon, jobban kiveszik a részüket a gyereknevelésből, mint korábban.

„Kinek a hasán ugrálnak, kinek kell végkimerülésig dobálni a srácokat a vízben, a soha véget nem érő birkózásokat elszenvedni, alvó gyereket emeletre cipelni, fájó háttal kocsiból kiemelni, biciklin, hordozóban hurcibálni?! Hát nekünk, az apukaság igájába hajtott férfiaknak! Vége, követeljük, hogy mi is anyukák lehessünk végre! Egészen édes-anyák gyűrűjében, az apaság lángoló pallosaként éneklem majd meg ismeretlen férfitársaim és persze a saját hőstetteim” – hívta fel a figyelmet Márk az apák hasonló élethelyzetére.

Az érzelmes és tanulságos történeteket is felhozó kerekasztal után az anyukák dr. Sinkó Erika és Balla Ágnes #énjövőm trénerek hatórás workshopján vettek részt, ahol közösen keresték tovább, miként tudják a munkaerőpiacon is hasznosítani azokat a tapasztalatokat, amelyeket a gyerekeikkel töltött idő alatt szereztek.

A #jövőanyukája interaktív nap nyitotta meg az #énjövőm oktatási program legújabb fejezetét. A Coca-Cola HBC Magyarország 2017-ben indította el a fiatalkori munkanélküliség visszaszorítását célzó kezdeményezését, amelynek keretében ingyenes, egynapos képzéseket nyújtanak nagyrészt 18-30 év közötti inaktív, képzésből, oktatásból és a munkaerőpiacról kiesett fiataloknak. Ezeken a tréningeken önismeretet, önfejlesztést és kommunikációt tanulnak, kapcsolati hálót építenek a résztvevők, olyan készségekre tesznek szert, amelyek az elhelyezkedésben segítik őket. Az indulás óta már több mint 1000 budapesti és vidéki fiatal részesült a képzésekben, 2020-ig viszont 8000 ezer fiatalt vonnak be a programba. A Coca-Cola HBC és a Loffice Coworkid célja, hogy ezzel a misszióval elősegítsék a kisgyermekes szülők munkaerőpiaci érvényesülését.