Ezer dollárért adta el babáját az Instagramon

Négy embert vettek őrizetbe az indonéz hatóságok azért, mert gyerekekkel kereskedtek az Instagramon.

A CNN úgy tudja, a hálózat egy Instagram-profilt működtetett piactérként, ahová terhes nők, kisbabák fényképei mellett ultrahangképeket is feltöltöttek magzatokról. A képek alatt szerepelt a gyerekek kora, neme és esetleg a vallása is. A még a múlt héten is elérhető, magát terhességi, illetve örökbefogadási tanácsadóként feltüntető oldalnak közel 700 követője volt.

A négy őrizetbe vett ember közül az egyik egy 22 éves nő, aki 11 hónapos kisbabáját akarta eladni ezer dollárért egy Balin élő illetőnek. Az őrizetbe vettek között van egy 29 éves férfi is a gyerekkereskedelemben való részvétele miatt.

A hatóságok szerint a bűnözők és köztük a gyerekkereskedők azért szeretik a közösségi médiát, mert azt nehezen tudja ellenőrizni a rendőrség, és közvetlen kapcsolat lehet a vevő és az eladó között.

Az UNICEF becslése szerint Indonéziában évente százezer gyereket adnak el, a legtöbbjüket prostitúcióra kényszerítik.