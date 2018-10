A kis hercegnő ellopta a showt a királyi esküvőn

A kis George herceg és Charlotte hercegnő aratta a legnagyobb sikert Eugénia yorki hercegnő és Jack Brooksbank esküvőjén a londoni Szent György Katedrálisban – írja a The Sun. A kis főrendek elképesztően helyesek voltak, és lelkesen integettek az összegyűlt ünneplő tömegnek.

A ceremóniára természetesen a szüleik, Cambridge hercege és hercegnéje is hivatalosak voltak, ahogy Harry herceg és Meghan Markle is. Hírességekben amúgy sem volt hiány, Erzsébet királynő és férje, Philip herceg mellett Naomi Campbell, Liv Tyler, Demi Moore, Robbie Williams, Ellie Goulding, James Blunt, Kate Moss és Pixie Geldof is tiszteletét tette a 850 fős menyegzőn.