Egy nappal a szülés előtt is kemény kick-box-edzést tartott a szuperanyu – videó

Andrea Allen igazi csodanő: több mint egy évtizede dolgozik fitneszedzőként, öt éve személyi edző lett, három évvel ezelőtt internetes fitneszprogramot indított, mindeközben háromszoros anyuka lett, a napokban pedig megszülte a negyedik gyermekét is. Az arizonai szuperanyuka most azzal hívta fel az internetezők figyelmét, hogy a terhesség legutolsó pillanataiban sem lassított: alig egy nappal a szülés előtt is komoly kick-box–edzést tartott.

Már három napja késett a gyerek, úgyhogy a követőim elkezdtek ötletelni, hogyan indíthatnánk meg a szülést

– nyilatkozta Allen, aki végül az edzés mellett döntött.

14 éve dolgozom edzőként, úgyhogy hozzászoktam a mindennapos edzéshez. A családomat nem is lepte meg a dolog, hiszen az ikreim születése előtt egy nappal is keményen edzettem

– idézi a Story Trender.

Allen férje le is videózta a terhesedzést az internetezők legnagyobb örömére.

Kattints a videóhoz: