Hajhullás szülés után – ez az oka

Minden nő szembesül a várandósság nehézségeivel. A terhesség utolsó időszakát a legtöbben nehezen élik meg, és alig várják, hogy megszülessen a gyerekük, azt remélve, hogy a nehezén túl vannak. Ez igaz is bizonyos értelemben, ám adódnak olyan testi és lelki változások, amelyek a baba megszületése után törnek a nőkre. Sok ezek közül hormonális eredetű, a természetes folyamat része, ezért nagy segítség, ha tisztában vagyunk a tényekkel – elfogadva a helyzetet. Állandó izzadás, hajhullás, hangulatváltozások – mind a negyedik trimeszter tünetei. Vannak, akik átélik ezeket a kellemetlenségeket, illetve akadnak olyanok is, akiket csak egy-egy probléma érint.

Szebb a haj terhesen?

A várandósság jót tesz a hajnak a szakértők szerint, intenzívebben működnek a női hormonok, és felgyorsul a hajgyökereknél a sejtosztódás, ennek köszönhetően pedig a meglévő hajszálak tovább élnek. Sok várandós nő haja ezért erősebb, dúsabb, és gyorsabban is nő. Ám sajnos ez az állapot a szülés után néhány hónappal elmúlik, sőt a hormonváltozás következtében a helyzet romlik is. Az anyatej kiválasztása sok energiát von el a szervezettől, de vashiány is jelentkezhet, ezért alakul ki hajhullás a legtöbb anyukánál.

Ha foltokban hullik

Szülés után változik a nők teste, és a sok változás a hajat is érinti: csökken a kismamák szervezetében a progeszteron és az ösztrogén koncentrációja – ezek a hormonok felelősek a haj dússágáért és ragyogásáért. Ennek következtében a haj hullani kezd, a természetes hajhullás mellett az anyukák elveszítik azokat a hajszálakat is, amelyeket a terhesség alatt a hormonok megerősítettek. A folyamat elvileg néhány hónapig tart, és az orvosok szerint természetes. A nők esetében – a terhesség utáni időszakban – az a jellemző, hogy a hajhullás egyenletes vagy – szakszóval mondva – feminin típusú. Ez azt jelenti, hogy nem foltokban vesztik el hajat az érintettek, nem alakulnak ki ritka vagy kopasz részek. Ha azonban a hajhullás nem marad abba fél év után sem, érdemes szakembert felkeresni, aki kivizsgálja az okokat. A foltokban megjelenő kopaszság vagy a látható fejbőr mindenképpen arra utalnak, hogy a szervezetnek segítségre van szüksége. Amellett, hogy orvoshoz fordulunk, mi magunk is tehetünk a hajunkért.

Ezt tedd, hogy lassítsd a hajhullást

Próbálj stresszmentesen élni! Nem egyszerű megvalósítani, ám ahhoz, hogy a tested jól működjön, érdemes kerülni a feszült helyzeteket.

Étkezz egészségesen! Fontos, hogy fogyassz megfelelő mennyiségű B5-vitamint. Emellett egyél spenótot, diót, halat, répát és tojást.

Igyál sokat! A napi 2-2,5 liter víz fogyasztása feltétlenül ajánlott a szervezet kiegyensúlyozott működéséhez.

Serkentsd a fejbőröd vérkeringését! Vannak olyan speciális hajápoló készítmények, amelyek táplálják a hajhagymákat, és segítenek a haj ápolásában. Minőségi termékeket érdemes választani, olyanokat, amelyeket a speciális igényekre alakítottak ki.

Hajmosáskor öblíts hideg-meleg váltózuhannyal. A vérkeringést serkentő zuhanyzás a fejbőrnek is jót tesz.

