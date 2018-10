Férfistressz = férfihiszti?

Ugyan a stresszhormonok mindkét nem vérében jelen vannak, a stresszre adott reakciók eltérnek egymástól, mégpedig genetikai okokból. A nők elérzékenyülnek, sírnak, és igényük van arra, hogy beszéljenek a problémájukról, a férfiak inkább magukba fordulnak, vagy a figyelmüket elterelve tevékenykedni kezdenek, ha túl nagy a feszültség. Azt is tudjuk már, hogy azért nyugszanak meg hamarabb a nők ilyenkor, mert stresszhelyzetben a nyugalmat elősegítő oxitocin nagyobb mértékben van a vérükben. Feszült szituációkban a nők inkább barátságosan próbálják megoldani a helyzetet, míg a pasik hamarabb reagálnak agresszívan, vagy lépnek ki a helyzetből. De nemcsak az oxitocin játszik szerepet a stresszkezelésben, hanem a kortizol és az epinefrin is. A kortizol és az epinefrin emeli a vérnyomást és a vércukorszintet, valamint a kortizol csökkenti az immunrendszer hatékonyságát. Ellentétben az oxitocinnal, utóbbi hormon termelésében a férfiak és a nők között nincs kimutatható különbség – így azt nem is okolhatjuk az eltérő reakciókért.

Mégis a gének?

A férfiak stressztűrő képessége alacsonyabb, mint a nőké. Ausztrál kutatók nem a hormonokat, hanem a géneket vizsgálták. Dr. Joohyung Lee, a melbourne-i Prince Harry Orvosi Kutatóintézet munkatársa és dr. Vincent Harley, a melbourne-i Monash Egyetem kutatója arra jöttek rá, hogy az Y kromoszóma SRY nevű génje a felelős az eltérésért, szerintük e gén miatt agresszívebbek a férfiak stressz esetén, mint a nők. A herék fejlődéséért is ez a gén felelős, de szerepe van az agy, a szív, a tüdő működésében is.

Mivel a stressz komoly testi és lelki teher, mindenképpen fontos, hogy jól kezeljük. Azoknál, akiket gyakran gyötör feszültség, az állapot krónikussá is válhat, ez pedig hosszú távon egészségügyi kockázatokat rejt: magas vérnyomás és cukorbetegség is kialakulhat, vagy a haj is elkezdhet hullani.

Így oldhatod a feszültséget

Relaxálj. Az egyik leghatékonyabb relaxációs technika, ha a légzésedre összpontosítasz: figyeld, hogyan lélegzel. Az orrodon vedd a levegőt, figyeld, ahogyan beáramlik a levegő, érezd, ahogyan a tüdődbe jut, majd összpontosíts arra, ahogyan a szádon át távozik. Próbáld a folyamatot lassítani, ezáltal te is megnyugodhatsz. Folytasd ezt addig, amíg jobban érezd magad, és a feszültség nem távozik.

A stressz levezetésének egyik legjobb módszere, ha mozogsz. Persze nem azt mondjuk, hogy ha felidegesítenek, szaladj el, hanem hogy a rendszeres testmozgással megalapozhatod a kiegyensúlyozott életmódodat. Olyan sportot válassz, ami közel áll hozzád, és szívesen csinálod.

Vegyél egy kellemes fürdőt vagy egy frissítő zuhanyt. Emberek, na meg helyzetek válogatják, hogy kinek mi esik jól. Vannak, akik egy kád forró vízben nyugszanak meg és engedik el magukat, mások a zuhany alatt, egy kellemes fejmasszázzsal lazulnak el igazán. Mindegy, melyiket választod, a lényeg, hogy hasson. Ha hullik a hajad, a fejmasszázs amúgy is jót tesz, hiszen serkenti a vérkeringést a fejbőrben.

Azoknak, akik tapasztalták már a masszázs jótékony hatását, tudják, hogy a testnek és a léleknek is milyen jólesik az. Lehet szó talpmasszázsról, hátmasszázsról vagy épp fejmasszázsról, a lazító mozdulatok elérik a céljukat és oldják a feszültséget.

