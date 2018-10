Ragasztóvá vált a kislányom kezén a gyurma – fotók

A gyurma nemcsak jó szórakozás a gyerekeknek, de remek fejlesztő játék is. Így aztán mi már kicsi korától kezdve rendszeresen gyurmáztunk a kislányunkkal. Most viszont olyasmi történt az ártatlannak hitt gyurmával, ami után jobban meg kell néznünk, mit is adunk a gyerek kezébe.

Éppen reggelihez készülődtünk, amikor jött a feleségem: „Gyere, ilyet még nem láttál!” Először azt hittem, valami baj van, de az étkezőbe érve megnyugodtam, hogy nincs életveszély. Csak gyurmakatasztrófa.

A két és féléves kislányunk mindkét keze élénk rózsaszínben virított a ragacsossá vált gyurmától. A furcsa állagú anyag makacsul rátapadt a kezére, és sehogy sem tudtunk leszedni. Olyan volt, mint száradás előtt egy ragasztó. Próbálkoztunk papírtörlővel, de nem jött be, úgyhogy irány a fürdőszoba.

Először meleg vízzel estem neki, hátha leolvad a gyurma, de ettől csak még ragadósabb lett, ami mondjuk nem volt annyira meglepő. A hideg víz jobban bevált, megdermesztette a gyurmát, elkezdett lehámlani, de hiába dörzsölgettem 5-10 percig a gyerek kezét, még így sem lehetett elindulni otthonról. Ráadásul egy idő után azon aggódtam, hogy teljesen lefagyasztom a kezét a hideg vízzel.

Jobb ötletem viszont nem volt, folytattuk a sikálást és dörzsölgetést, a maradékot pedig nedves törlőkendővel csalogattuk le a kezéről. Nem lett tökéletes, de így már legalább használhatta a kezét, és nem lett minden gyurmás a lakásban.

Fogalmam sem volt, mi okozhatta ezt a furcsa állagot. A dobozon nincs feltüntetve, miből készült a gyurma, és a lejárati dátumig is volt több mint 2 év. Így nem maradt más, meg kellett ismételni a kísérletet, de ezúttal én voltam az alany.

Gyúrtam, gyúrtam a zöld hengert, kezdett puhulni, de a ragacsos állagnak, se híre, se hamva. Aztán kisebb adaggal folytattam a gyúrást, és másfél perc alatt úgy megpuhult, hogy nekem is levakarhatatlanul a kezemen maradt a gyurma.

Lehet, hogy kissé túlmelegedett az anyag a heves gyúrástól, de kérem szépen, nem csináltunk mást, csak gyurmáztunk. Lehet, hogy ez olyan gyerekeknek készült, akik 2 perc után megunják a dolgot, akkor tuti nincs ilyen veszély. Vagy írják rá a dobozra, hogy csak óvatosan tessék gyúrni, mert túl magas hőmérsékleten a gyurma elszabadulhat. Persze nem olyan nagy dolog ez, a kosz sem zavar, de jó lenne, ha a gyurma nem mállana szét az ember kezében néhány perc játék után.

Mondjuk a kísérlet alatt legalább az kiderült, hogy hideg gyurmával egész szépen le lehet szedni a kézre ragadt mennyiséget. Csak mondom, ha esetleg más is így járna.

Az ügyben megkerestük a magyarországi forgalmazót. Az ICO Zrt. azt válaszolta: eddig nem érkezett hozzájuk ilyen panasz a cseh KOH-I-NOOR által gyártott gyurmával kapcsolatban, de jelzésünk után elkezdték átvizsgálni a raktárkészletüket.