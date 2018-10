45 másodperc az egészségedért – különleges netes kihívást indított egy magyar anya

Különleges kihívást hirdetett egy sportos édesanya a Facebookon: az általa bemutatott 7 gyakorlatot kell teljesíteni, az egészet videóra venni, majd beküldeni. A helyszín teljesen szabadon választható, a beküldők pedig sorsoláson vesznek részt. Csütörtök éjfélig még te is részt vehetsz a versenyben! Íme, a feladat:

De nem ez az első kihívás, amelyet Góg Anikó útjára indított. A Kanapé Fitnesz során például egy kanapé segítségével kellett a gyakorlatokat kivitelezni. Sőt, ennek volt egy extra változata is, a bátrabbak az IKEA-ban teljesíthették a kihívást.

A videósorozat azonban teljesen más céllal indult. Góg Anikó életének mindig nagyon fontos része volt a sport, jelenleg is személyi edzőként dolgozik, korábban még olimpián is versenyzett triatlonban. Idén júniusban megszületett a kislánya, utána pedig elkezdett ismét edzeni, hogy formába hozza magát. A gyakorlatokról pedig rendszeresen videókat posztolt a Facebookján.

Sok nőnél találkoztam azzal, hogy a szülés után nem tudnak visszatérni a megszokott formájukhoz. Bizonytalanok, mit sportolhatnak a baba mellett, vagy melyek azok a gyakorlatok, amelyek a regenerációt segítik. Pedig nem kellene, hogy a szétnyílt hasizom vagy az inkontinencia akár évekkel a szülés után jelen legyen egy nő életében. Szerettem volna bátorítani őket, hogy ezek megoldható problémák, és a mozgással nagyon sokat lehet javítani nemcsak a fizikai állapotunkon, hanem a közérzetünkön is

– mondta az NLCafénak Góg Anikó.

Aztán a szülés utáni formába hozó videók egészen odáig futottak ki, hogy megjelent az első kihívás, az IKEA-challenge, ami már arra buzdít mindenkit, hogy mozogjunk minél többet, bárhol, bármikor. Éljünk aktívabb életet, minél többen és minél gyakrabban, mert erre a saját szintjén mindenki képes. Anikó a nappaliban mutatott be olyan gyakorlatokat, amelyekhez egy kanapén kívül nem kell semmi, egyszerűek, bárki meg tudja csinálni őket. Aztán jött a vicces ötlet, hogy ki az, aki be meri vállalni a gyakorlatokat az IKEA-ban.

Anikó azt mondja, ezekkel a kihívásokkal megtalálta a saját hangját, úgy motivál másokat, hogy van benne valami játék, érdekesség. A visszajelzések alapján egyre több embert megszólított a kezdeményezés, és sokan sikerélményekről számolnak be.

Nagyon hiszek a sport terápiás hatásában. Nem csak az alakformálásban vagy a szülés utáni regenerációban van szerepe a mozgásnak, hanem a mindennapi egyensúly megtalálásában is. Ha ezzel meg tudok másokat szólítani, az fura módon jó érzéssel tölt el. Nem a magamutogatás vagy a személyes PR volt a célom, de ez a műfaj elkerülhetetlen, hogy bátorítást és segítséget nyújthassak. Nem történt más, mint hogy bepillantást engedtem a saját edzéseimbe.

Azt Anikó is elismeri, hogy a sportolói múltja miatt ő fittebb az átlagnál, de neki is ugyanúgy meg kell küzdenie az eredményért, és a lehetőség mindenkinek adott. A gyakorlatokat bárki elvégezheti, és hatalmas ereje van annak is, amikor a videókon mindenki láthatja, hogy a kevésbé sportosaknak is sikerül.

Azért volt fontos, hogy a gyakorlatvideók kihívásokká nőtték ki magukat, mert így aktívan bevonhatok másokat is. Az ő példájukon keresztül azok is bátorságot meríthetnek, akik az általam bemutatott videóktól inkább eltántorodtak, mondván ezeket ők úgysem tudnak teljesíteni.

Azt még Anikó sem tudja, hogy a kihívásos játék hová futhat ki, hiszen egyáltalán nem így indult neki a videósorozatnak. Viccesen megjegyzi, ha tudta volna, hogy ez lesz belőle, akkor kitalált volna valami jobb nevet a BISA (Back In Shape Again) helyett.

Mindenesetre még van 2 nap a kihívás teljesítésére, úgyhogy go challengers, jöhetnek a videók!